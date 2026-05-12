Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)

Боб Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина.

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» (3:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1-0). 

Для главного тренера ярославцев Боба Хартли победа стала 50-й в матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее канадский специалист возглавлял «Авангард». 

50 побед в плей-офф – шестой результат в истории КХЛ и третий среди действующих тренеров. Среди специалистов из Северной Америки – первый. 

В топ-5 входят:

1. Игорь Никитин – 92 («Авангард», ЦСКА, «Локомотив»);

2. Зинэтула Билялетдинов – 90 («Ак Барс»);

3-4. Олег Знарок – 79 (ХК МВД, «Динамо», СКА, «Спартак»), Дмитрий Квартальнов – 79 («Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Динамо» Минск);

5. Илья Воробьев – 68 («Металлург» Мг, СКА, ЦСКА). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
Сколько игр провели оба? Есть цифры? Хочется, чтобы статистика была более показательной и не основывалась на абсолютных цифрах, ведь всё в мире относительно)))
Ответ Евгений Исаев
К сожалению, у КХЛ в новости информация подана еще менее полно. А аналог сайта рекордов НХЛ со статой тренеров мне неизвестен.
Ответ Александр Балабанов
Спасибо
