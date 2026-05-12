Волков останется генменеджером «Трактора», заявил гендиректор Савин: «Ответственность повысится. Так же, как и моя. Ошибки этого сезона должны не допустить в будущем»

Иван Савин заявил, что Алексей Волков продолжит работу в «Тракторе».

Генеральный директор «Трактора » Иван Савин ответил на вопрос о том, продолжит ли Алексей Волков работу в качестве генерального менеджера клуба.

В этом сезоне челябинцы проиграли «Ак Барсу» (1-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Алексей Волков остается генеральным менеджером «Трактора»?

– У Алексея еще год контракта.

– Изменится ли его зона ответственности?

– Его ответственность повысится. Так же, как и моя. Те ошибки, которые были в этом сезоне, мы должны не допустить в будущем, и сработать более эффективно.

– Появлялась информация, что Волков будет получать меньше самостоятельности из-за ошибок, допущенных в этом сезоне.

– У нас и так все решения принимаются коллегиально советом директоров.

Я не думаю, что в этой части что-то поменяется, но стоит ожидать, что внимание членов совета директоров к каждому шагу значительно возрастет после неудачного сезона, – сказал Иван Савин .