  Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5
Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5

Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Калгари» – 119-е очко в сезоне.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас Даррену Рэддишу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ). 

32-летний россиянин завершил свою серию из 5 гостевых игр подряд с 3+ баллами. Ему не удалось повторить рекорд лиги, оставшийся за Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 6 игр). 

В 65 играх в текущем сезоне на счету Кучерова стало 119 (40+79) очков. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги. 

На втором месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (114 в 68, 45+69, сегодня остался без очков в матче с «Вашингтоном»).

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 13 игр, «Ойлерс» – 11, «Эвеланш» – 13. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Сегодня Никита (20:57, 1:36 – в большинстве, полезность «+1») также отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сегодня неожиданно мало))) но зато +1 в копилку
Да, Никита приучил нас к 3-4 за матч, но не будем борзеть, порадуемся и одному очку.
Впереди целая серия домашних игр, там оторвется по полной
Курочка по зернышку клюёт. Тяжело играть два матча подряд.
Да еще и в гостях, да еще и с такой вязкой командой как Флеймз
Сегодня вязкая)) До этого было дно, на котором статку маки бьют )
И сегодня шансы у Никиты были набрать 3+ очка. Просто несколько раз после классных ассистов Кучерова партнёры из убойных не забивали, реально спас вратарь соперников, не зря этот Кули на втором месте в НХЛ этого сезона по % отражённых.
Дырка эта сменщик Васи , всё что не в него летит , всё пропустит.
А кто у него сменщик?
Дырка)
Не самый удачный матч Тампы, много было не реализованных моментов, ну и Кули был хорош, в отличии от Йохи, Куч хоть и набрал не типичные для себя 0+1, сыграл не плохо, выполнял сегодня много черновой работы, и в целом по такой игре и 1 очко нормальный результат для Тампы, двигаемся дальше
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает только Эспозито (402 очка). (Кучеров: 144+121+119(пока)=384).
Куч намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Как часто ты этот комментарий копипастишь из новости в новость?
Кучеров сейчас реально разрывает НХЛ, на глазах творит историю, но Спортс за дельфина-клоуна Соболева в десять раз больше пишет. Мягко говоря, не хорошо.
И Куч и Тампа набрали очки , у них меньше на две игры чем у нефти .
За последние 10 сезонов двукратными обладателеми Кубка Стенли стали
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Все играют и в этом сезоне, значит можем увидеть и трехратных ещё, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й теоретически может зайти!
А выше всего шансы получить три перстня у Кучерова и Василевского. И под большим вопросом у Бобровского и Куликова.
И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить!
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
4 минуты назад
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
18 минут назад
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
32 минуты назад
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
47 минут назад
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
сегодня, 12:17
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 12:13
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
сегодня, 11:46
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 11:21
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
