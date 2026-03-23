Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас Даррену Рэддишу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ).
32-летний россиянин завершил свою серию из 5 гостевых игр подряд с 3+ баллами. Ему не удалось повторить рекорд лиги, оставшийся за Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 6 игр).
В 65 играх в текущем сезоне на счету Кучерова стало 119 (40+79) очков. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (114 в 68, 45+69, сегодня остался без очков в матче с «Вашингтоном»).
До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 13 игр, «Ойлерс» – 11, «Эвеланш» – 13. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Никита (20:57, 1:36 – в большинстве, полезность «+1») также отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.
Куч намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Все играют и в этом сезоне, значит можем увидеть и трехратных ещё, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й теоретически может зайти!
А выше всего шансы получить три перстня у Кучерова и Василевского. И под большим вопросом у Бобровского и Куликова.
И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить!