Кучеров сделал голевой пас в матче против «Калгари» – 119-е очко в сезоне НХЛ. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров до 3 баллов, от Маккиннона – до 5

Никита Кучеров сделал голевой пас в матче с «Калгари» – 119-е очко в сезоне.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас Даррену Рэддишу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ).

32-летний россиянин завершил свою серию из 5 гостевых игр подряд с 3+ баллами . Ему не удалось повторить рекорд лиги, оставшийся за Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 6 игр).

В 65 играх в текущем сезоне на счету Кучерова стало 119 (40+79) очков. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (114 в 68, 45+69, сегодня остался без очков в матче с «Вашингтоном»).

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 13 игр, «Ойлерс» – 11, «Эвеланш» – 13. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Никита (20:57, 1:36 – в большинстве, полезность «+1») также отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.