Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42

Коннор Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 38-й гол.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (2:5). Гол стал для него 399-м в регулярках лиги.

На счету 29-летнего канадца 116 (38+78) очков в 71 игре в сезоне. Он лишился лидерства в гонке бомбардиров лиги, пропустив вперед форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова (118 очков в 64 играх, 40+78), сегодня набравшего 4 (2+2) балла.

Макдэвид (22:42 – первое время среди форвардов «Ойлерс», 2:11 – в большинстве) завершил встречу с «минус 3». Это худший показатель полезности в команде наряду с защитником Эваном Бушаром, форвардами Заком Хайманом и Райаном Нюджент-Хопкинсом.

Он реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока, допустил 4 потери и выиграл 50% вбрасываний (7 из 14).

Кроме того, Коннор получил 2 малых штрафа – оба во втором периоде.