  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
14

Коннор Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 38-й гол.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:5). Гол стал для него 399-м в регулярках лиги. 

На счету 29-летнего канадца 116 (38+78) очков в 71 игре в сезоне. Он лишился лидерства в гонке бомбардиров лиги, пропустив вперед форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова (118 очков в 64 играх, 40+78), сегодня набравшего 4 (2+2) балла. 

Макдэвид (22:42 – первое время среди форвардов «Ойлерс», 2:11 – в большинстве) завершил встречу с «минус 3». Это худший показатель полезности в команде наряду с защитником Эваном Бушаром, форвардами Заком Хайманом и Райаном Нюджент-Хопкинсом. 

Он реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 2 блока, допустил 4 потери и выиграл 50% вбрасываний (7 из 14). 

Кроме того, Коннор получил 2 малых штрафа – оба во втором периоде. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
logoЗак Хайман
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoТампа-Бэй
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoЭван Бушар
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
эту новость разместили как будто для злорадства.
Александр Филиппов
Такое каждый раз с Овечкиным делают ) только там 200+ комментов от хейтеров-русофобов, а здесь 8 комментов, и без хейта
То же самое, что в финале олимпиады, в отсутствии Драйза надеяться не на кого, пытается один всю Тампу обыграть. Теряет шайбу - и гол
garazhkucherova
Что ему оставалось делать?? Когда нужно тащить потому что играть некому. Видели мы Кучерова когда нужна брать игру на себя одни потери шайбы.
Алексей Райский_1117028829
Да, 2+2 на потерях набрал сегодня))
Разница между Атлантическим и Тихим дивизионами сегодня была наглядная.
между тем Никита сыграл почти на 4 минуты меньше мака сегодня
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
