Овечкин в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» защитил 145-страничную диссертацию
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук.
Форвард успешно защитил 145-страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».
Основная идея диссертации Овечкина заключалась в том, что североамериканская и российская хоккейные культуры имеют разные приоритеты при развитии молодых спортсменов, и что игрокам может быть полезно сочетать оба стиля обучения по мере взросления.
Овечкин считает, что россияне отдают приоритет владению шайбой и техническому мастерству, а североамериканцы больше ориентируются на более быстрый темп игры и делают упор на физическую силу.
Александр представил результаты исследований в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) РФ.
Нападающий «Кэпиталс» окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году.
Он же реально замахивается и гнет (прижимает ко льду) клюшку не как все.
ну, какая увлечëнность у того, кто в свободное от хоккея время, любит понежиться на солнышке потягивая пивко!?
сашка академик - это оксюморон.
https://www.sports.ru/figure-skating/1117156696-nauchruk-zagitovoj-alina-zanyatoj-chelovek-dazhe-kogda-prixodit-v-inst.html
PS. Интересно, почему NHL не указывает его как Dr A Ovechkin?