  • Овечкин в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук. Форвард «Вашингтона» защитил 145-страничную диссертацию
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин еще в 2022 году получил степень кандидата педагогических наук.

Форвард успешно защитил 145-страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико-тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

Основная идея диссертации Овечкина заключалась в том, что североамериканская и российская хоккейные культуры имеют разные приоритеты при развитии молодых спортсменов, и что игрокам может быть полезно сочетать оба стиля обучения по мере взросления.

Овечкин считает, что россияне отдают приоритет владению шайбой и техническому мастерству, а североамериканцы больше ориентируются на более быстрый темп игры и делают упор на физическую силу.

Александр представил результаты исследований в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) РФ.

Нападающий «Кэпиталс» окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
86 комментариев
Название «как бросать каучук из левого круга»
Если серьезно, есть простор для исследования биомеханики и влияния на траекторию и аэродинамику шайбы, зависимость от длинный и гибкости клюшки, эволюция с возрастом, психология (птср) вратарей и т.д.
Он же реально замахивается и гнет (прижимает ко льду) клюшку не как все.
простор то есть, но для вовлечëнного в тему человека.
ну, какая увлечëнность у того, кто в свободное от хоккея время, любит понежиться на солнышке потягивая пивко!?
сашка академик - это оксюморон.
Оппонентом Ротенберг был?
Ассистентом Загитова
интересна степень влияния наземных локомоций на эти процессы.
Вот это отсылка, не все вспомнят
Это написал Дмитрий Булыкин. Вероятно, он сможет даже прочесть это вслух. Или, возможно, написать заново по памяти. Думаю, мы должны поздравить его с получением учёной степени и пожелать успехов в том виде наземных локомоций, в котором он когда-то так успешно выступал (с)
Отлично, вот и готовый депутат!
Так еще и президента поддерживает! Идеальный кандидат
Хейтеры Ови мечтают об этом)
Смешно) Думаю, даже не прочитал 145 стр)
Ничего, кроме смеха, такие новости не вызывают. Безотносительно спортивных достижений Овечкина. Интересно, а в Вашингтон Кэпиталз в курсе, что их игрок занимался систематизацией знаний о североамериканской школе, хотя по контракту должен был играть в хоккей?😂
Вы в курсе, что есть хоккеисты в НХЛ, которые после университетских лиг получают степень бакалавра? И есть те, которые после окончания карьеры получают уже более серьезные степени · магистры, доктора наук
Министр, не меньше. Да что министр - вице-премьер!

PS. Интересно, почему NHL не указывает его как Dr A Ovechkin?
PhD A Ovechkin
Не ПиэйчДи мне тут.
Товарищ Ови, вы большой учëный...
В образованье знаете вы толк...
Смотрю, у нас одни академики кругом, а в Грозном сразу два: Адамчик и папа главные Академики России!! То-то у нас среди развитых стран меньше всех на науку тратиться, 0,85 процента ВВП, видимо оттого что с такими академиками наука прям взлетела в космос
В Татарстане президент Академии наук бывший начальник ГАИ и брат Раиса РТ Минниханов старший 🤣
У Ови диссертация, у Кузи два высших образования и когда только успевают!?)))))))))
