  Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»
Потапов о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Локомотив» здорово залез на чужой пятачок и стал играть по счету. У «Ак Барса» Хмелевски с Тоддом не похожи сами на себя»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» (3:1) в первом матче финальной серии (1-0). 

«Преимущество Ярославля заключается в том, что они еще недавно играли, поэтому были на ходу. Не сказал бы, что Казань сильно потеряла тонус, но минутная потеря концентрации привела к тому, что первая игра за «Локомотивом».

Ярославль очень здорово залез на чужой пятачок, и когда получил комфортное преимущество, стал играть по счету — команда умеет это делать.

«Ак Барс», такое ощущение, что разошелся, раскочегарился, и даже было существенное, весомое преимущество по броскам, особенно в третьем периоде. Здорово доводили шайбу до ворот, и несколько раз Исаев останавливал ее буквально на ленточке.

Очевидно, Анвар Рафаилович [Гатиятулин] и казанские болельщики будут ждать большего от лидеров, в частности от Хмелевски с Тоддом, которые были не похожи сами на себя. В то же время Сафонов, Яшкин, Галимов здорово действовали, как и Миллер.

Мне кажется, что эта игра как раз дала почувствовать и тем, и другим, что с этим соперником можно играть. Второй матч, я надеюсь, будет гораздо конкурентнее, плотнее и эмоциональнее», – сказал Потапов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Локомотив ничего нового не показал, Ак Барсу банально не повезло. Локо действует дуболомно, скучно. Нам такой хоккей не нужен
