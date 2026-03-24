Макдэвид ушел с тренировки «Эдмонтона» в сопровождении персонала. Капитан «Ойлерс» заявил, что чувствует себя нормально

Макдэвид ушел с тренировки «Эдмонтона» в сопровождении персонала.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид досрочно завершил участие в командной тренировке, покинув лед в сопровождении клубного персонала.

«Дело в бедрах и связках паха. Все в порядке», – сказал Макдэвид.

В этом сезоне НХЛ 29-летний канадец набрал 116 (38+78) очков за 71 матч и занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая на 3 очка от Никиты Кучерова .

«Эдмонтон» идет седьмым в Западной конференции. Команда на четыре очка опережает «Лос-Анджелес» в борьбе за третью строчку в Тихоокеанском дивизионе.

Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»