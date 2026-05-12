Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
Форвард «Миннесоты» Мэттью Болди высказался о поражении команды в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:5, 1-3).
«Я думаю, что «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Все в раздевалке это понимают. Сейчас речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде. Вот и все.
С этим матчем ничего изменить уже нельзя. Да, мы очень хотели победить сегодня, но теперь уже ничего не поделаешь.
Нужно просто делать свою работу и идти от матча к матчу», – сказал Болди, завершивший игру без набранных очков при полезности «минус 3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
Жуки будут против этого..
Непохожими на себя были эвс в 3й игре. Сота во всех играх соответствует своему содержанию на 100%.
