Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды

Форварды Данила Юров («Миннесота») и Паркер Келли («Колорадо») забросили свои первые шайбы в плей-офф НХЛ в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
«Эвеланш» одержали победу (5:2) и ведут в серии 3-1.
Юров и Келли стали 50-м и 51-м игроком соответственно, кому удалось забросить первые кубковые шайбы в карьере в текущем розыгрыше.
Это лучший результат с 2020 года (65), когда после досрочного завершения регулярного чемпионата в связи с пандемией коронавируса в плей-офф сыграли сразу 24 команды.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
