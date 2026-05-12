Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды

Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с 1-ми голами в плей-офф НХЛ в этом розыгрыше.

Форварды Данила Юров («Миннесота ») и Паркер Келли («Колорадо ») забросили свои первые шайбы в плей-офф НХЛ в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Эвеланш» одержали победу (5:2) и ведут в серии 3-1.

Юров и Келли стали 50-м и 51-м игроком соответственно, кому удалось забросить первые кубковые шайбы в карьере в текущем розыгрыше.

Это лучший результат с 2020 года (65), когда после досрочного завершения регулярного чемпионата в связи с пандемией коронавируса в плей-офф сыграли сразу 24 команды.