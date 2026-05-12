  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
Видео
3

Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу

Арбер Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-й игре серии с «Баффало».

Защитник «Монреаля» Арбер Зекай оштрафован на 3385 долларов и 42 цента за грубость в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:2, 2-1). 

Сумма является максимально возможной по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам. 

На последней минуте игры во время борьбы у борта Зекай отправил в нокдаун форварда «Сэйбрс» Сэма Кэррика, ударив его крагой по лицу.

Судьи в игре наказали игрока «Канадиенс» малым штрафом. В 9 играх в текущем плей-офф у Зекая 1 (0+1) очко при полезности «+4» и 16 минутах штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАрбер Зекай
logoКубок Стэнли
драки
logoНХЛ
logoМонреаль
logoСэм Кэррик
logoБаффало
logoденьги
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Причём 42 цента чтобы были наличкой
Албанцы они такие..😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
1 минуту назадВидео
Кубок Стэнли. «Колорадо» и «Миннесота» играют овертайм при 3-1 в серии
7 минут назадLive
Губерниев о матче России и США: «Самое главное – сыграть в хоккей с американцами. Больше же нечего нам с ними обсуждать»
вчера, 21:04
Яшкин о хет-трике Миллера против «Локомотива»: «Митчелл весь год доказывает, что он игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть»
вчера, 20:52
Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»
вчера, 20:27
Хартли после 1:5 от «Ак Барса»: «Миллер – игрок мирового класса. В паре с Лямкиным – это лучший дуэт защитников КХЛ»
вчера, 19:54
Миллер – первый защитник в истории КХЛ с хет-триком в матче финальной серии плей-офф
вчера, 19:47
Билялов отбил 33 из 34 бросков «Локомотива» во 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина
вчера, 19:12
Хартли об 1:5 с «Ак Барсом»: «Мы получили что заслужили, все просто. Плохо начали 1-й период, недостаток фокуса и коммуникации. Выкопали себе яму, но пытались вылезти»
вчера, 19:05
«Локомотив» перебросал «Ак Барс» 34:28 во 2-м матче финала Кубка Гагарина, но проиграл – 1:5
вчера, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: «Радулов понимал, на кого лезет, хотел выключить Миллера из игры. Партнера никогда в обиду не дадим»
вчера, 20:35
Шефер о «Колдер Трофи»: «Демидов и Сеннеке – великолепные игроки, любой из нас заслуживал победы. Огромная честь – видеть на трофее столько великих имен»
вчера, 20:18
Гатиятулин о 5:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» хорошо подготовился. В финале эмоции перехлестывают, но не было ничего, выходящего за рамки»
вчера, 19:22
Экс-форвард ЦСКА, «Витязя», «Динамо» Минск и «Аризоны» Кемпе завершил карьеру в 37 лет
вчера, 17:58
«Торпедо» подпишет контракт с Сероухом из «Сочи» (Артур Хайруллин)
вчера, 17:20
Кубок Чемпиона России. «Югра» выиграла серию у «Нефтяника» (4-3) и встретится с «Химиком» в финале
вчера, 16:33
Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Выборы будут непростыми. Нужно больше внимания уделять национальным федерациям, вернуться к принципам демократии»
вчера, 16:17
Рекомендуем