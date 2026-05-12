Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу

Защитник «Монреаля» Арбер Зекай оштрафован на 3385 долларов и 42 цента за грубость в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:2, 2-1).
Сумма является максимально возможной по условиям коллективного соглашения. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.
На последней минуте игры во время борьбы у борта Зекай отправил в нокдаун форварда «Сэйбрс» Сэма Кэррика, ударив его крагой по лицу.
Судьи в игре наказали игрока «Канадиенс» малым штрафом. В 9 играх в текущем плей-офф у Зекая 1 (0+1) очко при полезности «+4» и 16 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Причём 42 цента чтобы были наличкой
Албанцы они такие..😁
