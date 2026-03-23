  ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
ИИХФ выложила заметку о 1000-м голе Овечкина в НХЛ.

Международная федерации хоккея (ИИХФ) выложила заметку о 1000-й шайбе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

«История хоккея пополнилась новой главой. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг невероятного рубежа: забив свой 26-й гол в сезоне в игре с «Колорадо», он стал лишь вторым игроком в истории, забившим 1000 голов в регулярках и плей-офф НХЛ, присоединившись к невероятному Уэйну Гретцки.

Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, это напоминание, что глобальный хоккей продолжает развиваться, оставаясь при этом под влиянием нескольких по-настоящему выдающихся игроков. С 923 голами в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 в плей-офф он прочно вписал свое имя в один ряд с самыми знаковыми фигурами этого вида спорта.

История становится еще богаче, если взглянуть на нее в международном контексте. Величие хоккея никогда не ограничивалось одной лигой. Если мы расширим охват, включив в него ведущие национальные чемпионаты, а также международные турниры, под эгидой ИИХФ, цифры станут еще более впечатляющими.

Блестящая игра Гретцки вышла за пределы НХЛ: голы в ВХА довели общее количество его шайб до 1072. Овечкин также создал часть своего наследия в элитных лигах за пределами НХЛ, доведя свой результат до 1057 голов в профессиональной карьере.

Затем есть невероятный Яромир Ягр, символ долголетия и мастерства. От НХЛ до многочисленных европейских лиг, его карьера охватила континенты и десятилетия. Количество его голов достигает поразительных 1052, что свидетельствует не только о мастерстве, но и о страсти к игре.

И ни один разговор о хоккейном бессмертии не будет полным без Горди Хоу, на его счету 1071 гол в НХЛ и ВХА. Горди – непреходящий эталон стабильности и стойкости.

Если добавить к этому международные турниры, Олимпийские игры, чемпионаты мира и Кубки мира, то конкуренция становится еще более острой. Ягр лидирует с 1099 голами на самом высоком уровне, опережая Гретцки с 1098 голами. У Хоу по-прежнему 1071 гол, а у Овечкина – 1045.

В совокупности эти цифры рассказывают убедительную историю: величие хоккея не ограничено географией. Оно формируется в разных лигах, странах и поколениях. Из одной эпохи в другую эти легенды двигали игру вперед, забивая голы, которые восхищали болельщиков, определяли эпохи и объединяли хоккейный мир.

Поздравляем Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие продолжает задавать стандарты в мировом хоккее. На разных континентах и ​​в разные десятилетия они напоминают нам о том, что делает хоккей по-настоящему глобальным», – сказано в сообщении.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Ответ Георгий Волков
Произошла чудовищная ошибка!
Конечно, оттепель. Особенно тепло будет, когда нас опять не допустят на ЧМ.
Это просто новый подход - этакая морковка типа в стиле "ИИХФ говорит следствию, что допустит РФ на следующий ЧМ, следствие ведётся".
Трамп разрешил.😄
... А если Гашек откроет рот, то по за ним вылетит звезда смерти с авианосца в чешском море?! )))
в лицемерных словах всяких гондурасов ни он, ни мы не нуждаемся.
Так у Овечкина 1057 или 1045?
Они как-то странно посчитали. 1057 это высшие дивизионы НХЛ и России, 1045 - это НХЛ плюс международные (ЧМ, ОИ и КМ) т.е. по сумме 1102. А ведь есть ещё всякие евро хоккей туры и прочее
да, деградация докатилась и до ИИХФ. Считали считали и Саня откатился на 4 позицию. скоро сложить 2+2 станет редким знанием, данным только олдам ;)
Гашеку лучше дайте слово, он хоть честен.
Честный, психически больной человек🥹
ну да, сразу разорвал контракт с Баффоло в 99, после начала бомбардировки Югославии. а, стоп...
Вопрос возник: 1000+45 у Ови - это НХЛ и сборная. Откуда взялась цифра в 1057 шайб за профессиональную карьеру, если даже в локаут он в КХЛ забросил 19? Вроде же для Гретцки и Хоу ВХА учли?
Наверное, понял: 1045 - это НХЛ+сборная, 1057 - только клубная. "Овечкин также создал часть своего наследия в элитных лигах за пределами НХЛ, доведя свой результат до 1057 голов в профессиональной карьере." - означает, что за сборные играют только любители, и эти соревнования не являются элитными. Ок, принял, это настолько тонкая самоирония, что похожа на самоиздевательство.
«Овечкин также создал часть своего наследия …. доведя свой результат до 1057 голов…»

«Если добавить международные турниры… у Овечкина 1045»

Это как, простите?
Комментарий удален модератором
Лучше бы и не размешали. Во-первых НХЛ никакого отношения не имеет к иихф, во-вторых поздравление лицемерно, потому что иихф фактически поддерживает нацистскую украину
Очень интересная и важная информация!
