  • Владимир Крикунов: «Радулов – самый ценный игрок Кубка Гагарина. Он реализовал талант на 100%. Без хоккея ему будет очень тяжело, но найдет себя в чем-то, наверное»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал Александра Радулова самым ценным хоккеистом плей-офф КХЛ.

Нападающий «Локомотива» набрал 14 (5+9) очков в 16 матчах Кубка Гагарина.

«Радулов в плей-офф самый полезный, самый ценный игрок. Он столько важных передач отдал, сколько голов забил. Он многим молодым подает пример.

Сашка – очень талантливый парень. Бог ему в хоккее отмерил по полной. Я об этом давно говорю, когда он еще в Уфе играл. Это еще до НХЛ все было понятно.

Думаю, он свой талант на все 100 процентов реализовал. Он не мог его не на 100 процентов реализовать, потому что он полностью выкладывается в каждом матче.

Он не может по-другому. Для него каждая игра как последняя. Все, что у него есть на сегодня, он все выложит на льду. И так у него на протяжении всей жизни.

Думаю, ему будет очень тяжело без хоккея, когда он закончит. Но, наверное, найдет себя в чем-то. Я его знаю давно. Мой сын с ним учился в одном классе динамовской школы», – сказал Владимир Крикунов.

Кто-бы там и что не говорил про Раду, как бы к нему не относился, но именно из-за таких ребят и хочется смотреть хоккей, и ходить на хоккей😉
Раду это нечто , гельштальт получается закрыт. Начал в школе Ярославля и вернулся от туда , где все начиналось .
