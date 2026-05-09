Геннадий Величкин: «Почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ. Илья поплюхается годик, но задержится надолго. У Ромы есть характер, желание»
Геннадий Величкин высказался о шансах Канцерова и Набокова в НХЛ.
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил решения Романа Канцерова и Ильи Набокова отправиться в НХЛ.
Канцеров продолжить карьеру в «Чикаго», Набоков – в «Колорадо».
«Роме можно и сезончик в КХЛ поиграть, а можно надолго задержаться. Если есть такой шанс, тебя ждут, надо ехать. Нас Женя Малкин научил этому. Надо ехать тогда, когда зовут.
Остальное все будет зависеть от характера самого игрока. Я почти уверен, что Канцеров и Набоков зацепятся в НХЛ.
Думаю, Набоков годик там поплюхается, но задержится надолго. У Ромы Канцерова есть характер, есть желание, есть оснащенность.
Вот в этих двух мальчишках у меня нет сомнений. По остальным еще рано думать», – сказал Величкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
