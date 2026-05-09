Агент Канцерова о форварде в «Чикаго»: «Каждый мечтает играть в лучшей лиге мира. Не сомневался, что Рома примет решение с отъездом в НХЛ. Нет сомнений, что у него все получится»

Агент Романа Канцерова рассказал о переходе форварда в «Чикаго».

Кирилл Князев, агент нападающего Романа Канцерова , прокомментировал решение форварда перейти из «Металлурга » в «Чикаго».

«Очевидно, каждый игрок мечтает играть в лучшей лиге мира. Поэтому, честно говоря, я даже не сомневался, что Рома примет такое решение с отъездом в НХЛ .

Думаю, это было непростое решение для него. Все-таки он воспитанник магнитогорского хоккея, который провел всю карьеру в родном клубе.

Безусловно, это новый этап в его карьере, и у меня даже нет сомнений, что у Ромы все получится.

Конечно, «Металлургу» тяжело терять своего ключевого игрока и лидера команды.

Но, с другой стороны, Магнитогорск может гордиться тем, что очередной их воспитанник уезжает в клуб НХЛ. А мы будем внимательно следить и радоваться успехам Ромы в «Чикаго », – сказал Князев.