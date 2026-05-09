Агент Канцерова о форварде в «Чикаго»: «Каждый мечтает играть в лучшей лиге мира. Не сомневался, что Рома примет решение с отъездом в НХЛ. Нет сомнений, что у него все получится»
Кирилл Князев, агент нападающего Романа Канцерова, прокомментировал решение форварда перейти из «Металлурга» в «Чикаго».
«Очевидно, каждый игрок мечтает играть в лучшей лиге мира. Поэтому, честно говоря, я даже не сомневался, что Рома примет такое решение с отъездом в НХЛ.
Думаю, это было непростое решение для него. Все-таки он воспитанник магнитогорского хоккея, который провел всю карьеру в родном клубе.
Безусловно, это новый этап в его карьере, и у меня даже нет сомнений, что у Ромы все получится.
Конечно, «Металлургу» тяжело терять своего ключевого игрока и лидера команды.
Но, с другой стороны, Магнитогорск может гордиться тем, что очередной их воспитанник уезжает в клуб НХЛ. А мы будем внимательно следить и радоваться успехам Ромы в «Чикаго», – сказал Князев.
Так там отличные игры 👍
Что касается шансов в Чикаго - все неочевидно. Я позитивно оценивал шансы Юрова, но он совсем не блистает, к сожалению. У индейцев есть Фронделл, центр второго звена и 3 пик драфта прошлого года, есть Мур, центрящий третье звено. Парням по 19. В перспективы будущего Канцерова как центра я верю пока с трудом. Как винга - вполне