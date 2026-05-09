«Колорадо» отправил Набокова в АХЛ. «Иглс» играют в первом раунде Кубка Колдера
Голкипер Илья Набоков переведен в состав команды «Колорадо Иглс» – фарм-клуба «Колорадо».
23-летний вратарь ранее сообщил об отъезде в Северную Америку после завершения сезона в «Металлурге». В уральской команде Набоков играл на правах аренды.
На данный момент «Колорадо Иглс» продолжает борьбу за Кубок Колдера. Команда играет в первом раунде плей-офф против «Хендерсона» (2-1 в серии).
В этом сезоне Набоков провел 38 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 90,1% бросков.
В плей-офф вратарь сыграл 7 матчей, одержал 2 победы, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 89,2% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Колорадо Иглс» в X
Так что удаче Илье, есть шансы и всё зависит от упорства и работы