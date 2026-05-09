Форвард «Амура» Ли: «В КХЛ есть нехватка клубов. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером»

Олег Ли: в КХЛ есть нехватка команд.

Нападающий «Амура » Олег Ли высказал мнение на предмет количества клубов в КХЛ .

На данный момент в лиге выступают 22 команды.

«Конечно, есть нехватка команд в КХЛ. Помню, что играли «Лев», «Слован », «Динамо » Рига, «Йокерит ». Конечно, чемпионат был сильнее.

Все-таки больше команд – больше конкуренция, интереснее. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером.

Когда не попадает пять-шесть команд, то это уже все равно борьба. Это другая интрига. Обидно, что сейчас такая ситуация.

Но у нас есть Новокузнецк, Мытищи. Очень обидно за «Атлант». До сих пор с теплом вспоминаю то время, когда играл там. Хорошее месторасположение, арена, болельщики.

Это не Москва, но у нас там всё было. Состав был приличный, хороший бюджет. Для меня непонятно, когда закрываются клубы, на которые ходили болельщики. Это реально потеря.

На «Куньлунь» в Мытищах приходило 500-1000 человек. Это показывает интерес к клубу. Как играть при 500 болельщиках? Ощущение, что играешь какой-то товарищеский матч», – сказал Олег Ли.