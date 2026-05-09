Форвард «Амура» Ли: «В КХЛ есть нехватка клубов. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером»
Нападающий «Амура» Олег Ли высказал мнение на предмет количества клубов в КХЛ.
На данный момент в лиге выступают 22 команды.
«Конечно, есть нехватка команд в КХЛ. Помню, что играли «Лев», «Слован», «Динамо» Рига, «Йокерит». Конечно, чемпионат был сильнее.
Все-таки больше команд – больше конкуренция, интереснее. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером.
Когда не попадает пять-шесть команд, то это уже все равно борьба. Это другая интрига. Обидно, что сейчас такая ситуация.
Но у нас есть Новокузнецк, Мытищи. Очень обидно за «Атлант». До сих пор с теплом вспоминаю то время, когда играл там. Хорошее месторасположение, арена, болельщики.
Это не Москва, но у нас там всё было. Состав был приличный, хороший бюджет. Для меня непонятно, когда закрываются клубы, на которые ходили болельщики. Это реально потеря.
На «Куньлунь» в Мытищах приходило 500-1000 человек. Это показывает интерес к клубу. Как играть при 500 болельщиках? Ощущение, что играешь какой-то товарищеский матч», – сказал Олег Ли.
Решение тоже простое:
1. Делать меньше команд и повышать концентрацию качественных игроков в оставшихся клубах.
2. Перераспределять бюджет равным образом (все равно бюджетный проект) и делать настоящий потолок, а не дырявый, как сейчас.
Оба варианта не будут реализованы по очевидным (политическим причинам). В первом случае - все увидят, что король (во второй-то лучшей лиги мира!) голый. Во второй - газпромовским старичкам хочется самоутверждаться за счёт своих команд, а не чтобы замкадыши выигрывали.
Пока у нас не научатся зарабатывать или не появятся частные инвестиции, ну пусть будет, как есть
Хотя казалось бы. В Мытищах уж точно бы на свою команду люди ходили, а в Новокузнецке особо никаких других спортивных развлечений кроме хоккея и не было.
Это хоть как-то бы разбавило состав участников.
Привыкли бабло получать,а не отрабатывать