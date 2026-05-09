  • Форвард «Амура» Ли: «В КХЛ есть нехватка клубов. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером»
Форвард «Амура» Ли: «В КХЛ есть нехватка клубов. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером»

Нападающий «Амура» Олег Ли высказал мнение на предмет количества клубов в КХЛ.

На данный момент в лиге выступают 22 команды.

«Конечно, есть нехватка команд в КХЛ. Помню, что играли «Лев», «Слован», «Динамо» Рига, «Йокерит». Конечно, чемпионат был сильнее.

Все-таки больше команд – больше конкуренция, интереснее. Когда три команды не попадают в плей-офф, и ты входишь в эту тройку, то чувствуешь себя каким-то лузером.

Когда не попадает пять-шесть команд, то это уже все равно борьба. Это другая интрига. Обидно, что сейчас такая ситуация.

Но у нас есть Новокузнецк, Мытищи. Очень обидно за «Атлант». До сих пор с теплом вспоминаю то время, когда играл там. Хорошее месторасположение, арена, болельщики.

Это не Москва, но у нас там всё было. Состав был приличный, хороший бюджет. Для меня непонятно, когда закрываются клубы, на которые ходили болельщики. Это реально потеря.

На «Куньлунь» в Мытищах приходило 500-1000 человек. Это показывает интерес к клубу. Как играть при 500 болельщиках? Ощущение, что играешь какой-то товарищеский матч», – сказал Олег Ли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Пока зарплаты не приведут в соответствии с доходами клубов без навязанных государством и городом спонсоров , никакого прогресса у лиги не будет. Интерес болельщиков, реклама + продажа атрибутики, телеправа , а так же поработать над правами с проспектами и экономикой продажи игроков зарубеж.
Вообще в КХЛ проблемы с командами, 22 команды, 68 матчей, все друг друга знают, КХЛ надо подумать и продумать какие ещё команды можно было бы перевести в лигу, потому что плей-офф каждый раз один и тот же, каждый раз понятно кто выиграет, надо изюменку добавлять, а не делать так что уже к концу октября, ноября уже было давным давно всё известно, кто будет ПО кого не будет
Ответ Савченко Андрей
Причина здесь очень проста - нехватка качественных игроков и неравномерное распределение бюджета из-за того, что у кого-то спонсор нефтяные компании, а у кого-то замкадный регион.

Решение тоже простое:
1. Делать меньше команд и повышать концентрацию качественных игроков в оставшихся клубах.
2. Перераспределять бюджет равным образом (все равно бюджетный проект) и делать настоящий потолок, а не дырявый, как сейчас.

Оба варианта не будут реализованы по очевидным (политическим причинам). В первом случае - все увидят, что король (во второй-то лучшей лиги мира!) голый. Во второй - газпромовским старичкам хочется самоутверждаться за счёт своих команд, а не чтобы замкадыши выигрывали.
Ответ Савченко Андрей
А где взять такие клубы? В вышке есть только два таких клуба - Югра и Кузня, которые более-менее потянут бюджет, но этого бюджета совсем не достаточно, чтобы бороться за восьмёрку, они из года в год будут барахтаться на дне таблицы, как Лада и Сочи, поэтому никакой конкуренции это не добавит
В НХЛ на все клубы не хватает игроков, чтобы сделать их сильными. А что от КХЛ то хотеть? Нормальное количество клубов
Возвращать надо не за названия или результаты прошлого, а за наличие средств к существованию.
Пока у нас не научатся зарабатывать или не появятся частные инвестиции, ну пусть будет, как есть
Атлант и Новокузнецк можно было бы и вернуть, но увы. Химик и Югра еще есть.

Хотя казалось бы. В Мытищах уж точно бы на свою команду люди ходили, а в Новокузнецке особо никаких других спортивных развлечений кроме хоккея и не было.

Это хоть как-то бы разбавило состав участников.
Ответ a2wai
Не ходили бы. Вон Лада была "весь город будет ходить", но быстро подтвердилось, что лузеры никому неинтересны и в итоге 4500 посещаемость. Не нужно вешать расходы на клубы на регионы, у которых нет на это денег.
Надежин, ты пьян или бредишь? Или учи мать часть вместе с Ли😂😂
Очевидный выход - отказ от восточной и западной конференций. И борьба за плей-офф сразу взбодрится.
Так выйди и докажи, что не лузер!
Привыкли бабло получать,а не отрабатывать
Странная у Ли логика. Если не попал в плей-офф при 11-ти командах - ты лузер, а если при 16-ти , то нет. На востоке состав участников плей-офф регулярно меняется, ну за исключением Барыса, который давно туда не пробивался, но там свои местные замуты. А вот на западе печально. Но тому есть объяснение. Аутсайдеров используют как фарм-клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Тем более, что это искусственно созданные новоделы, на которые даже местные не ходят.
