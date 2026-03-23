Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию – нельзя упускать шанс»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб).

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

«Надо пожелать ему удачи, и мы все в подсознании ждем, что он побьет рекорд если не в этом, то в следующем сезоне. У него есть для этого шанс. Если он этого не сделает, то, думаю, будет жалеть об этом.

Сама цифра заслуживает уважения и говорит о том, что мы имеем талантливого хоккеиста, который пользуется уважением как игрок и спортсмен. И мы все гордимся его результатом, потому что он показывает, как надо относиться профессионально к своему делу.

Он любит свой вид спорта. Мне кажется, что даже те, кто его не знает и не любит хоккей, все равно следят за ним, за его хоккейным марафоном, который он устроил, чтобы побить рекорд Гретцки.

Это его личное дело, но если бы я был на его месте, то постарался бы побить рекорд. Поскольку тут ты близок к такому историческому событию. Побить рекорд Гретцки – это величайшее событие. Потому что до сих пор в уме это трудно осознается – много лет назад никто рядом с ним близко не был.

Если есть шанс, надо его использовать, упускать его нельзя. Все зависит от него, его состояния», – сказал Третьяк.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
А куда он денется? Когда Овечкин закончит играть в НХЛ ,об этом будет знать любой амерский бомж,потому что Вашингтон устроит из этого целый сериал.Раз все тихо ,значит никто никуда не уходит.Это же Америка,здесь на всем бабки поднимают.И этот момент - не исключение
Когда Третьяк говорит по делу, по любимому и честному делу, то это слышится как очень чуткое и человечное и вызывает полное согласие с его словами
Пусть у Овечкина и Грецки будет по 1016. Оба великие. И оба друг друга уважают.
Комментарий удален модератором
Ответ всегда второй
Комментарий удален модератором
А чего тебе не понравилось в этом вью? Третьяк легенда. Продукт СССР. Со своей точки зрения на все смотрит. Что за наезд. Моя мама когда то не знала хоккей, но знала Третьяка.
Вспомнился фильм "между ангелом и бесом". Из-за правого плеча Третьяк: "Оставайся ещё на сезон, побей рекорд. Если этого не сделаешь, то будешь жалеть об этом". А из-за левого Ротенберг: "На фиг тебе этот рекорд, завязывай с НХЛ, давай к нам в Динамо на пару сезонов. А потом вместе в сборной мутить будем".
Думаю сам Овечкин вряд ли теперь не продлит контракт ещё на один год
И ведь правда.. Не сделает и потом, в каком-то моменте, будет жалеть.
Но фарш назад не прокрутишь.

Да, уже тяжеловато.
Но может летом меньше пивка, больше дисциплины, диеты. И выдать последний сезон огненный.
Гол в регулярке нельзя приравнивать к голу в ПО, тем более плюсовать эти голы.
Должен добить этот рекорд и на века вписать историю великого Ови 8 русский хоккей 🥅 он самый сильный во всем мире !
Да ладно, и так уже главный рекорд побил, до 1000 дошёл. Можно и другим какие-то рекорды оставить. Зачем мучаться-то. Если есть силы и желание ещё поиграть - тогда другое дело.
Материалы по теме
Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»
сегодня, 02:41
Том Уилсон о матчах НХЛ против КХЛ: «Мне нравится идея, Овечкин готов ее продвинуть. Посмотрим, что будет»
19 февраля, 08:40
Рекомендуем
Главные новости
Весна – время большого хоккея! Не пропустите старт Кубка Гагарина и лучшие бонусы от Спортса’‘
22 минуты назад
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
23 минуты назад
ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
сегодня, 09:17
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
сегодня, 08:53
«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313
сегодня, 08:20
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 05:10
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
сегодня, 08:00Тесты и игры
Плющев о 1-м месте КХЛ по посещаемости в Европе: «Цифры для дилетантов, «Шанхай» переехал в Петербург, вот вам и резкий подъем. И вообще это заслуга государства, строящего новые арены»
сегодня, 07:50
Овечкин с 1000-м голом с учетом плей-офф стал 1-й звездой дня в НХЛ. Сорокин с 7-м шатаутом в сезоне – 3-й
сегодня, 07:15
Губерниев о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф: «Саша велик, но «Вашингтон» буксует. Грустно, должен быть симбиоз»
сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
10 минут назад
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
35 минут назад
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
52 минуты назад
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»
сегодня, 02:41
Дорофеев сделал пас на победный гол в матче с «Далласом». У него 34+24 в 71 игре
сегодня, 02:14
Барбашев забил 20-й гол в сезоне в матче с «Далласом». У него 48 очков в 71 игре
сегодня, 02:00Видео
Рекомендуем