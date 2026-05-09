Денисенко о поезде на финал: «Отдельный вагон, прямой до Ярославля. Поедим, выспимся, будем готовы, потренируемся и выйдем на игру»

Григорий Денисенко высказался о поездке на поезде на матчи с «Локомотивом».

Нападающий «Ак Барса » Григорий Денисенко прокомментировал информацию, что клуб отправится на поезде в Ярославль на первые матчи финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Первая игра серии пройдет 11 мая.

– «Ак Барс», скорее всего, будет добираться на поезде до Ярославля. Вызовет ли это какие-то сложности?

– Нет, отдельный вагон, прямой до Ярославля. Поедим, выспимся, будем готовы, потренируемся и выйдем на игру, – сказал Григорий Денисенко .

«Ак Барс» поедет на поезде на матчи с «Локомотивом», подтвердил Гатиятулин: «Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка. Дальше по графику»