Сафронов о финале Кубка Гагарина: «Есть старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот так будет. «Ак Барсу» пойдет в минус раннее окончание серии с «Металлургом»

Андрей Сафронов высказался о финале Кубка Гагарина.

Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов высказался касательно финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом».

11 мая пройдет первый матч серии.

«Будет интересная серия. Есть такой старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот такая будет серия.

Я думаю, для «Ак Барса » раннее окончание серии против «Металлурга» пойдет в минус. Ярославцы будут в хорошем тонусе, а лишние дни отдыха расслабляют», – сказал Андрей Сафронов .