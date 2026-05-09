Сафронов о финале Кубка Гагарина: «Есть старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот так будет. «Ак Барсу» пойдет в минус раннее окончание серии с «Металлургом»
Андрей Сафронов высказался о финале Кубка Гагарина.
Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов высказался касательно финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».
11 мая пройдет первый матч серии.
«Будет интересная серия. Есть такой старый фильм «Никто не хотел умирать». Вот такая будет серия.
Я думаю, для «Ак Барса» раннее окончание серии против «Металлурга» пойдет в минус. Ярославцы будут в хорошем тонусе, а лишние дни отдыха расслабляют», – сказал Андрей Сафронов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
АК Барсу отдых в минус не пойдет. При их стиле игры это только на пользу. Разве что в первую игру будут вкатываться подольше.
Думать меньше нужно, Ак Барс заберет кубок
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем