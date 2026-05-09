«Авангард» вернулся в Омск после 7-го матча с «Локомотивом» – команда вылетела из Москвы, доехав на автобусе из Ярославля. Болельщики ночью встретили игроков в аэропорту

«Авангард » вернулся в Омск после седьмого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива » (3-4).

6 мая команда тренера Ги Буше проиграла со счетом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.

Команда оставалась в Ярославле, поскольку аэропорт был закрыт для авиасообщения. 8 мая «Авангард» выехал на автобусе до Москвы, после чего отправился в Омск.

Команда прибыла в город в ночь с 8 на 9 мая. В аэропорту хоккеистов и тренеров встретили болельщики.

