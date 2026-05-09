«Авангард» вернулся в Омск после 7-го матча с «Локомотивом» – команда вылетела из Москвы, доехав на автобусе из Ярославля. Болельщики ночью встретили игроков в аэропорту
«Авангард» прибыл в Омск после седьмого матча серии с «Локомотивом».
«Авангард» вернулся в Омск после седьмого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» (3-4).
6 мая команда тренера Ги Буше проиграла со счетом 3:4 во овертайме в седьмом матче серии.
Команда оставалась в Ярославле, поскольку аэропорт был закрыт для авиасообщения. 8 мая «Авангард» выехал на автобусе до Москвы, после чего отправился в Омск.
Команда прибыла в город в ночь с 8 на 9 мая. В аэропорту хоккеистов и тренеров встретили болельщики.
Фото: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
10 комментариев
Молодцы!
Молодцы! Вот это настоящие болельщики, а не те, кто тут на ветках их называл лузерами, неудачниками и позорниками.
Классная встреча молодцы И игроки Авангарда, и болельщики .Так и должно быть .
проигрыш авангарда ошибка Буше за минуту до конца игры шестого матча
Результат шестого матча золотыми цифрами под купол арены. Незабываемо. Позорно. Навсегда.
А булиган там был?Или воздухан как обычно?)))
Everyday is game 6
