Агент Гурьянова: «Денис попросил договориться с ЦСКА о новом контракте. Клуб готов его оставить, проблем возникнуть не должно»
Сергей Исаков, агент нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, высказался касательно будущего хоккеиста.
Действующий договор игрока и клуба рассчитан до 31 мая.
«Денис попросил договориться с ЦСКА о новом контракте. Клуб, соответственно, готов его оставить, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Когда обе стороны довольны, тогда и не надо искать что‑то глубже», – сказал Сергей Исаков.
В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов в 10 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Очень хорошо! Денис нам нужен!
отлично Гурьянова надо подписать
Денис лидер команды, отлично, что остается!
