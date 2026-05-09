Агент Гурьянова: «Денис попросил договориться с ЦСКА о новом контракте. Клуб готов его оставить, проблем возникнуть не должно»

Агент Гурьянова: Денис попросил договориться с ЦСКА о новом контракте.

Сергей Исаков , агент нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, высказался касательно будущего хоккеиста.

Действующий договор игрока и клуба рассчитан до 31 мая.

«Денис попросил договориться с ЦСКА о новом контракте. Клуб, соответственно, готов его оставить, поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Когда обе стороны довольны, тогда и не надо искать что‑то глубже», – сказал Сергей Исаков.

В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов в 10 играх.