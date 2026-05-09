Семен Терехов: «Локомотив» – неприятный соперник, душный, можно сказать. В такой хоккей играют – надежный, простой. «Ак Барс» по идее играет в такой же»

Семен Терехов: «Локомотив» – неприятный соперник, душный, можно сказать.

Нападающий «Ак Барса » Семен Терехов поделился ожиданиями перед финальной серией Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Первая игра пройдет 11 мая в Ярославле.

– Какие впечатления от двух серий плей-офф? Команда растет?

– Да, хорошо играем. Есть коллектив. Мы сплотились.

– Что думаешь о Локомотиве»? Команда опытная, три года в финале подряд. Есть Радулов, есть Шалунов.

– Соперник неприятный. Можно сказать, душный. В такой хоккей играют – надежный, простой. Ну и мы по идее в такой же играем.

Думаю, что серия будет очень тяжелая: много борьбы, стыков. В общем серьезно готовимся к этой серии, – сказал Терехов .