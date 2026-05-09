«Динамо» хочет выменять Серикова у «Нефтехимика». Защитник набрал 22 очка в 67 матчах регулярки КХЛ

Артем Сериков может перейти в «Динамо» из «Нефтехимика».

«Динамо » заинтересовано в приобретении 25-летнего защитника «Нефтехимика » Артема Серикова .

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт нижнекамского клуба и хоккеиста рассчитан до 31 мая 2027 года.

В этом сезоне Сериков набрал 22 (5+17) баллов при полезности «плюс 5» в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1» в 5 играх.