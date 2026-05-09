ЦСКА и Холлоуэлл не продлят контракт. Защитник перешел в клуб из «Лады» по ходу сезона («Матч ТВ»)
Действие договора хоккеиста и клуба рассчитано до 31 мая.
Холлоуэлл перешел в ЦСКА из «Лады» по ходу этого сезона. За московскую команду он провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 7». В плей-офф на его счету 1 (0+1) балл при полезности «плюс 4» в 9 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
