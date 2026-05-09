Сопин подтвердил, что Бирюков останется в «Авангарде». Менеджером интересовалось «Динамо»
«Михаил Бирюков остается работать в «Авангарде», – заявил функционер.
Бирюковым интересовалось «Динамо». О переговорах с менеджером сообщал главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Вот хоть убей не верю, я ему. А Роману можно было дать поработать, зачем его тогда брали в систему Динамо.
