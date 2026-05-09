Третьяк поздравил с Днем Победы: «В те годы спортсмены шли на фронт, отдавали свои жизни, чтобы мы сегодня могли заниматься физкультурой и спортом. Мы всегда будем помнить их»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил с Днем Победы.

9 мая отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие друзья, от имени Федерации хоккея России и от себя лично хочу поздравить вас с самым главным праздником в нашей стране, Днем Победы.

В те годы многие спортсмены шли на фронт, отдавали свои жизни, чтобы мы сегодня могли заниматься физкультурой и спортом.

Мы всегда будем их помнить, потому что они настоящие герои.

Желаю всем здоровья, удачи, новых побед и всегда помнить тех людей, которые отдали жизнь за нас. С праздником», – сказал Владислав Третьяк.