Третьяк поздравил с Днем Победы: «В те годы спортсмены шли на фронт, отдавали свои жизни, чтобы мы сегодня могли заниматься физкультурой и спортом. Мы всегда будем помнить их»
Владислав Третьяк поздравил с Днем Победы.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил с Днем Победы.
9 мая отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
«Дорогие друзья, от имени Федерации хоккея России и от себя лично хочу поздравить вас с самым главным праздником в нашей стране, Днем Победы.
В те годы многие спортсмены шли на фронт, отдавали свои жизни, чтобы мы сегодня могли заниматься физкультурой и спортом.
Мы всегда будем их помнить, потому что они настоящие герои.
Желаю всем здоровья, удачи, новых побед и всегда помнить тех людей, которые отдали жизнь за нас. С праздником», – сказал Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
