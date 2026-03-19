Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше. Только Хоу, Бьюсик, Селянне, Ягр и Прентис забивали больше в этом возрасте
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). На его счету 52 (25+27) очка в 69 играх этого сезона.
40-летний форвард стал шестым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 25 голов в 40 лет или старше.
Рекорд результативности в этом возрасте у Горди Хоу – 44 гола в сезоне-1968-69. Овечкина также опережают Джонни Бьюсик (36, 1975/76), Теему Селянне (31, 2010/11), Яромир Ягр (27, 2015/16) и Дин Прентис (26, 1972/73).
Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Михалыч в этом сезоне надо еще 5 , и нормально..
Живая легенда, памятника только не хватает. Но думаю это вопрос времени, скоро перед ареной Вашиков и Белым домом заценментируют
Стоило только Филатову и Аршавину уехать и вот гол. Еще 1 и 1000 с учетом плей-офф.
Прентис интересный персонаж -в 40 лет выбил 26, при этом это второй результат в его карьере..
Гордость московского Динамо
Думаю, что этот сезон последний. К огромному сожалению.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем