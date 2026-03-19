  • Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше. Только Хоу, Бьюсик, Селянне, Ягр и Прентис забивали больше в этом возрасте
6

Овечкин стал 6-м игроком в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). На его счету 52 (25+27) очка в 69 играх этого сезона.

40-летний форвард стал шестым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 25 голов в 40 лет или старше.

Рекорд результативности в этом возрасте у Горди Хоу – 44 гола в сезоне-1968-69. Овечкина также опережают Джонни Бьюсик (36, 1975/76), Теему Селянне (31, 2010/11), Яромир Ягр (27, 2015/16) и Дин Прентис (26, 1972/73).

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Михалыч в этом сезоне надо еще 5 , и нормально..
Живая легенда, памятника только не хватает. Но думаю это вопрос времени, скоро перед ареной Вашиков и Белым домом заценментируют
Стоило только Филатову и Аршавину уехать и вот гол. Еще 1 и 1000 с учетом плей-офф.
Прентис интересный персонаж -в 40 лет выбил 26, при этом это второй результат в его карьере..
Гордость московского Динамо
Думаю, что этот сезон последний. К огромному сожалению.
Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221
Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте
Овечкин проводит 1541-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на чистое 18-е место в истории. На 17-м – Бернс из «Колорадо» (1544)
