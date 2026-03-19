Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше. Только Хоу, Бьюсик, Селянне, Ягр и Прентис забивали больше в этом возрасте

Овечкин стал 6-м игроком в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). На его счету 52 (25+27) очка в 69 играх этого сезона.

40-летний форвард стал шестым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 25 голов в 40 лет или старше.

Рекорд результативности в этом возрасте у Горди Хоу – 44 гола в сезоне-1968-69. Овечкина также опережают Джонни Бьюсик (36, 1975/76), Теему Селянне (31, 2010/11), Яромир Ягр (27, 2015/16) и Дин Прентис (26, 1972/73).

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат