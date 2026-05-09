Гудас может вернуться в состав «Анахайма» в серии с «Вегасом». Он пропустил 8 игр из-за травмы

Радко Гудас может вернуться в состав «Анахайма» в ходе серии с «Вегасом».

Защитник «Анахайма» Радко Гудас может вернуться в состав команды по ходу серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса » (1-2).

35-летний хоккеист впервые принял полноценное участие в тренировке «Анахайма » после травмы нижней части тела, полученной в первой игре первого раунда против «Эдмонтона», которая прошла 20 апреля.

Гудас пропустил восемь последних матчей «Дакс».

