Овечкин опередил Хоу и стал единолично 2-м в истории НХЛ по голам в домашних матчах регулярок – 450 шайб. Лидирует Гретцки – 492
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опередил Горди Хоу по голам в домашних играх регулярного чемпионата НХЛ, отличившись в матче с «Оттавой» (4:1).
40-летний форвард забросил 450 шайб за 779 игр и вышел на единоличное второе место в истории по этому показателю. На счету Хоу – 449 голов в 884 матчах. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 492 гола в 745 домашних матчах.
В этом сезоне на счету Овечкина 52 (25+27) очка после 69 игр при полезности «минус 3» и 17:34 в среднем на льду.
Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Что! Опять рекорд, который Овечкин непременно должен побить, что бы спасти честь☝️руского хоккея?!😱
Что не гол, то рекорд, у легенды!
Ещё 42 гола до рекорда Грецки по домашним играм и 17 голов с учётом плей-офф))) там может глядишь ещё какие рекорды есть😁
