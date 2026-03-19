  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Овечкин опередил Хоу и стал единолично 2-м в истории НХЛ по голам в домашних матчах регулярок – 450 шайб. Лидирует Гретцки – 492

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин опередил Горди Хоу по голам в домашних играх регулярного чемпионата НХЛ, отличившись в матче с «Оттавой» (4:1).

40-летний форвард забросил 450 шайб за 779 игр и вышел на единоличное второе место в истории по этому показателю. На счету Хоу – 449 голов в 884 матчах. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 492 гола в 745 домашних матчах.

В этом сезоне на счету Овечкина 52 (25+27) очка после 69 игр при полезности «минус 3» и 17:34 в среднем на льду.

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
рейтинги
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoГорди Хоу
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что! Опять рекорд, который Овечкин непременно должен побить, что бы спасти честь☝️руского хоккея?!😱
Что не гол, то рекорд, у легенды!
Ещё 42 гола до рекорда Грецки по домашним играм и 17 голов с учётом плей-офф))) там может глядишь ещё какие рекорды есть😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян
8 марта, 05:25
Овечкин сделал 183-й дубль в регулярках НХЛ, дважды забив «Монреалю». Рекорд у Гретцки – 189
1 марта, 03:30
Овечкин набрал 1+ очко в 1029 матчах регулярок и делит 7-е место в истории НХЛ с Бурком. Следующий – Айзерман с 1033 играми, рекорд у Гретцки – 1221
3 февраля, 09:35
Рекомендуем
Главные новости
10 из 18 руководителей клубов КХЛ считают, что от 3 до 10 команд лиги нарушают правила потолка зарплат. Четверо проголосовали, что в КХЛ таких клубов нет
4 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с Сикьюрой на 2 года. У форварда 27+21 в 67 матчах сезона КХЛ
20 минут назад
Капризов о сезоне: «Я не показывал свой лучший хоккей во многих матчах – терял шайбу, не мог забить. Стараюсь найти игру, в плей-офф важна каждая мелочь»
сегодня, 06:59
Кожевников о России на КМ-2028: «Негодяи‑русофобы в федерациях Швеции, Чехии и Финляндии против. Шведов с детства учат ненавидеть Россию – никак не забудут, что Петр I их развалил»
сегодня, 06:25
Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше. Только Хоу, Бьюсик, Селянне, Ягр и Прентис забивали больше в этом возрасте
сегодня, 06:09
Мичков сделал ассист в овертайме игры с «Анахаймом». У форварда «Филадельфии» 34 очка в 66 матчах сезона НХЛ
сегодня, 05:43
Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 17 шайб
сегодня, 05:30Видео
Ротенберг о «Красной машине»: «В Таиланде планируется открытие школы. В России регионы просят помочь – мы занимаемся, но не можем охватить всех сразу»
сегодня, 05:14
Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 0+1 с «Далласом» – по 111 очков. Лидирует Макдэвид – 115 баллов
сегодня, 04:45
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Оттаву», «Каролина» и «Питтсбург» сыграли 6:5, «Рейнджерс» пропустили 6 голов от «Нью-Джерси», «Колорадо» уступил «Далласу»
сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Макар – 1-й за 34 года защитник с 20+ голами в 3 регулярках НХЛ подряд. У игрока «Колорадо» 20+49 в 67 матчах сезона
45 минут назад
Генменеджер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Он отдохнет и будет полон сил к плей-офф. Если все пойдет по плану, Леон пропустит только остаток регулярки»
сегодня, 07:14
Минтюков сделал голевой пас с «Филадельфией». У защитника «Анахайма» 8+11 в 63 матчах сезона НХЛ
сегодня, 06:40
Джек Хьюз с 1+2, Томпсон с 34 сэйвами и Эттинджер с 33 отраженными бросками – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Бардаков сыграл 3:23 с «Далласом» – «минус 1» и 2 минуты штрафа. Форвард «Колорадо» без очков в 17 матчах подряд
сегодня, 05:29
Эрик Карлссон повторил достижение Гончара, набрав 50+ очков в 9 регулярках НХЛ за карьеру. Только у Лидстрема больше среди защитников из Европы – 15 сезонов
сегодня, 04:59
«Каролина» обыграла «Питтсбург» – 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»
сегодня, 02:40
Грицюк забил Куику кистевым броском под перекладину в игре с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» набрал 30 очков в 64 матчах сезона
сегодня, 02:06Видео
Гавриков забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У защитника «Рейнджерс» 31 очко в 68 матчах
сегодня, 01:55Видео
«Айлендерс» подписали контракт с 20-м номером драфта Эйзерманом. Форвард набрал 28 очков в 32 матчах в NCAA в сезоне
сегодня, 00:21
Рекомендуем