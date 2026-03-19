Овечкин опередил Хоу и стал единолично 2-м в истории НХЛ по голам в домашних матчах регулярок – 450 шайб. Лидирует Гретцки – 492

Овечкин обошел Хоу по голам в домашних матчах регулярок НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин опередил Горди Хоу по голам в домашних играх регулярного чемпионата НХЛ, отличившись в матче с «Оттавой» (4:1).

40-летний форвард забросил 450 шайб за 779 игр и вышел на единоличное второе место в истории по этому показателю. На счету Хоу – 449 голов в 884 матчах. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 492 гола в 745 домашних матчах.

В этом сезоне на счету Овечкина 52 (25+27) очка после 69 игр при полезности «минус 3» и 17:34 в среднем на льду.

Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат