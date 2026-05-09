  • Мать Маккенны обвиняется в предоставлении алкоголя несовершеннолетним – она разливала коктейли девушкам. В этот же день фаворит драфта НХЛ-2026 напал на человека (Centre Daily Times)
Мать Маккенны обвиняется в предоставлении алкоголя несовершеннолетним – она разливала коктейли девушкам. В этот же день фаворит драфта НХЛ-2026 напал на человека (Centre Daily Times)

Мать Маккенны привлечена к ответственности.

Мать Гэвина Маккенны обвиняется по двум пунктам в предоставлении алкоголя несовершеннолетним, согласно материалам дела, возбужденного 29 апреля.

Об этом сообщает Centre Daily Times.

Инцидент с участием Кристал Маккенны произошел в пабе 31 января. В тот же вечер Гэвин предположительно напал на человека, в результате чего у пострадавшего была сломана челюсть. В итоге обвинения против 18-летнего форварда, который считается главным фаворитом драфта НХЛ-2026, были сняты.

44-летняя Кристал Маккенна попала на записи с камер видеонаблюдения, когда подошла к бару, заказала два коктейля с водкой и дала один своему сыну. На видео также видно, как она разливает свои коктейли в стаканы двух несовершеннолетних девушек.

Сотрудник службы контроля за оборотом алкогольной продукции знал, что две девушки были несовершеннолетними, поскольку на них были надеты браслеты.

В данный паб до инцидента до 19:00 пускали посетителей младше 21 года в сопровождении родителей. В настоящее время несовершеннолетним вход в паб запрещен.

Предварительное слушание по делу Кристал Маккенны назначено на 3 июня.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Centre Daily Times
Мать Бедарда знаем, теперь узнаем мать Маккены
Искали медь, нашли золото Маккенны?
Искала Бедарда, нашли Маккену))
Весёлая у них семейка, опять "повезло" Торонто.
Выбор-то свободный. Могут и не выбирать в принципе. У шведа тоже хороший потенциал.
Говорят слегка медленный швед
До "матери Стифлера еще далеко".
ты украл мой коммент)
Гэвин сливается с таронтовки как может:)
Теперь осталось только на предрафтовые тесты прийти бухим и облевать там все :)
Тогда точно верняк:)
В таком случае может и до КХЛ доехать.
кто-то очень хочет, чтобы маккену не выбрали в первой четверке. кто там пятый?
Рейнджерс
Вот это страшное нарушение...
У нас бы из-за такого закона половина родителей бы сидела в ИВС после выпускных, т.к часто во время этих самых выпускных присутствуют те кому по окончании 11 класса ещё 17 лет, но уже можно увидеть алкоголь (обычно шампанское) на столах и наливают его родители почти всем подряд 😁
Считать девушку несовершеннолетней до 21 года - это странно.
В средние века к 21 году девушка успевала выйти замуж, овдоветь снова выйти замуж, родить 3 ребёнка и умереть.
сейчас средние века чтоль?
типа призыв вернуться в средневековье?
Мда. В фильмах и клипах рок-н-роллы, с сексами и веществами, а в реальности суды за коктейль для 18 летних кобыл.
Вот это новость!!! Как же это интересно.
