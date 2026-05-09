Мать Маккенны обвиняется в предоставлении алкоголя несовершеннолетним – она разливала коктейли девушкам. В этот же день фаворит драфта НХЛ-2026 напал на человека (Centre Daily Times)

Мать Маккенны привлечена к ответственности.

Мать Гэвина Маккенны обвиняется по двум пунктам в предоставлении алкоголя несовершеннолетним, согласно материалам дела, возбужденного 29 апреля.

Об этом сообщает Centre Daily Times.

Инцидент с участием Кристал Маккенны произошел в пабе 31 января. В тот же вечер Гэвин предположительно напал на человека , в результате чего у пострадавшего была сломана челюсть. В итоге обвинения против 18-летнего форварда, который считается главным фаворитом драфта НХЛ-2026, были сняты .

44-летняя Кристал Маккенна попала на записи с камер видеонаблюдения, когда подошла к бару, заказала два коктейля с водкой и дала один своему сыну. На видео также видно, как она разливает свои коктейли в стаканы двух несовершеннолетних девушек.

Сотрудник службы контроля за оборотом алкогольной продукции знал, что две девушки были несовершеннолетними, поскольку на них были надеты браслеты.

В данный паб до инцидента до 19:00 пускали посетителей младше 21 года в сопровождении родителей. В настоящее время несовершеннолетним вход в паб запрещен.

Предварительное слушание по делу Кристал Маккенны назначено на 3 июня.