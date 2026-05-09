Мать Маккенны обвиняется в предоставлении алкоголя несовершеннолетним – она разливала коктейли девушкам. В этот же день фаворит драфта НХЛ-2026 напал на человека (Centre Daily Times)
Мать Гэвина Маккенны обвиняется по двум пунктам в предоставлении алкоголя несовершеннолетним, согласно материалам дела, возбужденного 29 апреля.
Об этом сообщает Centre Daily Times.
Инцидент с участием Кристал Маккенны произошел в пабе 31 января. В тот же вечер Гэвин предположительно напал на человека, в результате чего у пострадавшего была сломана челюсть. В итоге обвинения против 18-летнего форварда, который считается главным фаворитом драфта НХЛ-2026, были сняты.
44-летняя Кристал Маккенна попала на записи с камер видеонаблюдения, когда подошла к бару, заказала два коктейля с водкой и дала один своему сыну. На видео также видно, как она разливает свои коктейли в стаканы двух несовершеннолетних девушек.
Сотрудник службы контроля за оборотом алкогольной продукции знал, что две девушки были несовершеннолетними, поскольку на них были надеты браслеты.
В данный паб до инцидента до 19:00 пускали посетителей младше 21 года в сопровождении родителей. В настоящее время несовершеннолетним вход в паб запрещен.
Предварительное слушание по делу Кристал Маккенны назначено на 3 июня.
Теперь осталось только на предрафтовые тесты прийти бухим и облевать там все :)
Тогда точно верняк:)
