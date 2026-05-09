Дементьев о Ги Буше и поражении «Авангарда»: «Были вопросы по использованию спецбригад, игрового времени хоккеистов, по тайм‑аутам»

Агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Авангарда» от «Локомотива» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Кажется, что Буше не лучшим образом сработал в серии с «Локомотивом», согласны с тем, что вылет «Авангарда» из плей‑офф – тренерское поражение?

– Соглашусь с общим мнением, в данном случае есть определенные вопросы, но для того, чтобы оценивать работу Ги Буше , необходимо быть достаточно компетентным в этой области, не диванным экспертом, не человеком со стороны, а реально знающим возможности изнутри.

Есть негласное правило – тренеры тренеров не критикуют. Поэтому сейчас журналисты и эксперты выражают свое мнение, с которым я соглашусь.

Были вопросы по использованию спецбригад, игрового времени тех или иных хоккеистов, по использованию тайм‑аута. То есть многим нюансам, которые, возможно, и повлияли на то, что «Авангард» не сумел победить «Локомотив».

Но я бы ни в коем случае не сбрасывал со счетов фактор удачи. Особенно в шестом матче, когда «Авангард» дважды попал в штангу ворот «Локомотива» в первые пять‑десять минут.

Такой результат – это удача «Локомотива» и усталость хоккеистов «Авангарда», которые не смогли технически правильно исполнить броски, – сказал Алексей Дементьев.