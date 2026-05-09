«Ак Барс» поедет на поезде на матчи с «Локомотивом», подтвердил Гатиятулин: «Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка. Дальше по графику»

Анвар Гатиятулин рассказал о решении ехать на поезде на матчи с «Локомотивом».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин рассказал, что команда отправится на поезде в Ярославль на первые матчи финала Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Первая игра серии пройдет 11 мая.

– Сильно ли пришлось корректировать подготовку, когда узнали, что поедете в Ярославль на поезде?

– Нет, есть обстоятельства, при которых приняли решение ехать на поезде.

Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка. Дальше тоже все по графику, – сказал Гатиятулин .