  • «Ак Барс» поедет на поезде на матчи с «Локомотивом», подтвердил Гатиятулин: «Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка. Дальше по графику»
23

Анвар Гатиятулин рассказал о решении ехать на поезде на матчи с «Локомотивом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что команда отправится на поезде в Ярославль на первые матчи финала Кубка Гагарина против «Локомотива».

Первая игра серии пройдет 11 мая.

– Сильно ли пришлось корректировать подготовку, когда узнали, что поедете в Ярославль на поезде?

– Нет, есть обстоятельства, при которых приняли решение ехать на поезде.

Вечером садимся, утром будем в Ярославле. Днем запланирована тренировка. Дальше тоже все по графику, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
"Локомотив" поскачет в Казань на барсах.
Ответ Agent Smith
Пожалуй также Локомотив отправится по жд, повезут металлолом в Казань.
Ответ Agent Smith
Неть друга моя) Ты ошибаешься.... я те кричу) Этот Ак Барс превратит "Локомотив" в "Дрезину" !!!
грамотно, два вагона прицепить и в комфорте доехать до пункта назначения
уж лучше бы на метеоре по Волге!
Ответ andr
не каждый выдержит, укачивает, не расслабишься
Похоже обеим командам в нынешних реалиях придется на поездах передвигаться. Только как, если игры через день?
Ответ Za Локомотив
после игры сразу на вокзал, на следующий день приедут
Ответ Za Локомотив
Там специальное метро построили..
Только Вова знает о нем..и ему приближённые........И ещё подводная лодка
имеется, на случай чего.....😂😂😂...
А если серьёзно, то хреново дела обстоят...
на бичпакетах и сувенирах разорятся
Ответ Курт Кобэйн
на бичпакетах и сувенирах разорятся
а еще чайные наборы и взятка проводнику чтоб в тамбуре курить
