Роман Ротенберг: «9 мая – это великий праздник с детства, эмоции переполняют. Важно, чтобы игроки знали историю нашей страны. Важно почтить память тех, кто сражался за свободу страны»

Роман Ротенберг: 9 мая – это великий праздник с детства, эмоции переполняют.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о значимости Дня Победы.

9 мая отмечается 81‑я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Хоккеисты молодежной и юниорской сборных России, а также воспитанники академии «Красная Машина Юниор» посетили парк «Патриот».

«Мы собрались здесь, видим связь поколений. Важно, чтобы игроки сборной и воспитанники нашей школы знали историю нашей страны. Важно почтить память тех, кто сражался за свободу нашей страны.

Каждый год 9 мая – это великий праздник с детства, эмоции переполняют.

Низкий поклон каждому ветерану, кто причастен к этому. Благодаря их подвигу мы находимся здесь», – сказал Роман Ротенберг.