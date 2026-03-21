Овечкин выбрал пиво и пельмени вместо колы и курицы в блиц-опросе: «Сыграть в футбол с Месси или с Аршавиным? С Аршавиным, конечно»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос на шоу FONtour НХЛ.
Никита Филатов: Затемненный визор или желтые шнурки?
Александр Овечкин: Визор.
Филатов: Номер 8 или номер 32?
Овечкин: 8.
Филатов: Ретроформа «Вашингтона» или красная?
Овечкин: Ретро.
Филатов: Тот самый гол «Финиксу» или 895-й ворота «Айлендерс»?
Овечкин: 895-й, конечно.
Филатов: Кола или пиво?
Овечкин: Пиво.
Филатов: Чикен парм (курица пармиджана – блюдо из панированной грудки, покрытой томатным соусом, сыром моцарелла и пармезаном – Спортс’‘) или пельмени?
Овечкин: Пельмени.
Филатов: Хенрик Лундквист или Марк-Андре Флери?
Овечкин: Флери.
Филатов: Джон Карлсон или Майк Грин?
Овечкин: Карлсон.
Филатов: Никлас Бэкстрем или Евгений Кузнецов?
Овечкин: Ну, давай я возьму Бэки.
Филатов: Александр Семин или Ти Джей Оши?
Овечкин: Семин.
Филатов: Сыграть футбол с Месси или с Аршавиным?
Овечкин: С Аршавиным, конечно.
