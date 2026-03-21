27

Овечкин выбрал пиво и пельмени вместо колы и курицы в блиц-опросе: «Сыграть в футбол с Месси или с Аршавиным? С Аршавиным, конечно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос на шоу FONtour НХЛ.

Никита Филатов: Затемненный визор или желтые шнурки?

Александр Овечкин: Визор.

Филатов: Номер 8 или номер 32?

Овечкин: 8.

Филатов: Ретроформа «Вашингтона» или красная?

Овечкин: Ретро.

Филатов: Тот самый гол «Финиксу» или 895-й ворота «Айлендерс»?

Овечкин: 895-й, конечно.

Филатов: Кола или пиво?

Овечкин: Пиво.

Филатов: Чикен парм (курица пармиджана – блюдо из панированной грудки, покрытой томатным соусом, сыром моцарелла и пармезаном – Спортс’‘) или пельмени?

Овечкин: Пельмени.

Филатов: Хенрик Лундквист или Марк-Андре Флери?

Овечкин: Флери.

Филатов: Джон Карлсон или Майк Грин?

Овечкин: Карлсон.

Филатов: Никлас Бэкстрем или Евгений Кузнецов?

Овечкин: Ну, давай я возьму Бэки.

Филатов: Александр Семин или Ти Джей Оши?

Овечкин: Семин.

Филатов: Сыграть футбол с Месси или с Аршавиным?

Овечкин: С Аршавиным, конечно.

Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал FONBET
Рубль или доллар?
Что такого вопроса не было?))
Ответ Рубин2003
Рубль или доллар? Что такого вопроса не было?))
Золото Олимпиады.
Ответ Рубин2003
Рубль или доллар? Что такого вопроса не было?))
блиц ответ - "сколько?" :)
Я только что поел куриного шницеля, потому в отношении пельменей всё не так однозначно.
Ответ AlexZhano__
Я только что поел куриного шницеля, потому в отношении пельменей всё не так однозначно.
Как это неоднозначно? Пельмени ж ты не ел, а этот пробел надо заполнить😼
Сейчас всю интервью его, Аршавину, по одной новостью сделайте и в тираж. ?
Блин, пельмени захотел
Ответ kanabeos
Блин, пельмени захотел
Можно , но только с картошкой - Пост ))
Ответ OldRedWhite
Можно , но только с картошкой - Пост ))
Это уже вареники 😀
Пойду пельмешей отварю ) Домашних.
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Пойду пельмешей отварю ) Домашних.
Вы шо, сговорились шоле!?
Почему пиво идёт в сравнении с колой, когда должен быть КВАС, а то как то не патриотично
Ответ SkiSiber
Почему пиво идёт в сравнении с колой, когда должен быть КВАС, а то как то не патриотично
Они не знают такого напитка ))
Овечкин должен помнить ещё
Я думаю, что в иерархии Овечкина у пива и пельменей вообще конкурентов нет, там даже если - выиграть ОИ или пиво с пельменями, то ОИ лесом пойдут
Готовится в депутаты, красавец
Овечкин о знакомстве с Месси в 2015-м: «Мы поменялись футболками, у него был выставочный матч. Он не помнит, скорее всего, а я помню»
вчера, 14:05
Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»
11 февраля, 22:34
Овечкину в Дубае преподнесли десерт с надписью «На пути к 1000 голам». У Александра 996 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, в регулярках – 919
9 февраля, 05:25Видео
СКА впервые за 15 лет не попал в топ-3 по посещаемости в регулярке КХЛ – 11 235 зрителей. Армейцы были в тройке с сезона-2011/12 (Metaratings)
34 секунды назад
Бабаев о травме Кузнецова: «Он будет играть в плей-офф. У него очень решительный настрой и большая злость»
16 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе», «Миннесота» сыграет с «Далласом», «Эдмонтон» против «Тампы»
30 минут назад
Бобровский – в списке самых переоцененных игроков сезона НХЛ по версии The Score. Петтерссон, Нерс, Палат и Биннингтон также попали в рейтинг
сегодня, 12:57
Кожевников о шансах «Спартака» в плей-офф: «Раз в год и метла стреляет. Лишь бы было желание, все зависит от настроя»
сегодня, 12:41
Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед плей-офф и отметил, что в школе Загитовой будут заниматься и хоккеем: «Это важная часть нашей культуры и традиций»
сегодня, 12:30
Тренер «Торонто» Беруби раскритиковал Уолла после поражения от «Каролины»: «Он играл хорошо, но нам нужен был важный сэйв – в овертайме или после выхода один на один»
сегодня, 12:15
Экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо станет генменеджером «Шанхая». Он покинул Уфу в марте 2022-го и работал скаутом «Монреаля» (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 11:46
Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»
сегодня, 11:29
Леонард – 1-й после Овечкина новичок «Вашингтона» с 15+ голами в дебютном сезоне. Александр забросил 52 шайбы в регулярке-2005/06
сегодня, 10:59
Исаков о психологии «Торпедо» в плей-офф: «Надо как в скороварке – чтобы кипело внутри, но вовремя открывать крышку и спускать пар. Сейчас наша скороварка в хорошем состоянии»
32 минуты назад
Никитин о целях ЦСКА в плей-офф: «Главная – пройти первый раунд. Если она не выполнена, в более высоких задачах нет смысла»
сегодня, 13:11
Гатиятулин об уходе Радулова из «Ак Барса»: «Я получил много информации от людей из Казани – решили, что удерживать не стоит. Начали строить другую команду»
сегодня, 11:59
Карандин о судьях в КХЛ: «Получают образование через ЕГЭ и не понимают, что они – обслуживающий персонал. Есть опасения, что арбитры наломают дров в плей-офф»
сегодня, 11:14
«Юта» продлила контракт с Карконе на 2 года и 1,75 млн долларов за сезон. У форварда 14+12 в 67 матчах этой регулярки НХЛ
сегодня, 10:44
Форвард «Эдмонтона» Фредерик выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Он второй в «Ойлерс» по силовым приемам в этом сезоне
сегодня, 10:03
Маккенна вошел в топ-10 претендентов на звание лучшего игрока сезона в NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 набрал 51 очко в 34 играх за Penn State
сегодня, 07:45
Лотерея драфта НХЛ-2026 намечена на 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире – шансы команд будут рассчитываться в режиме онлайн
сегодня, 07:30
«Даллас» подписал форварда Дилана Грицковиана – свободного агента из NCAA с 37 очками в 30 играх в этом сезоне. За «Старс» играет его старший брат Джастин
сегодня, 07:15
«Ванкувер» продлил Манчини на 2 года с кэпхитом 1 млн долларов. У 23-летнего защитника 0 очков и «минус 10» в 18 играх в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 06:58
