Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»

Хенрик Хаукеланн рассказал о положительных эмоциях в «Тракторе».

Голкипер Хенрик Хаукеланн поделился эмоциями после того, как присоединился к «Трактору ».

В межсезонье 31-летний норвежский вратарь подписал контракт с уральским клубом на два года.

Сообщалось , что голкипера могут перестать вызвать в сборную Норвегии из-за перехода в клуб КХЛ.

– Добро пожаловать! Какие впечатления от первых дней в Челябинске?

– Спасибо! Очень хорошие.

Челябинск – классный город. На арене тоже все в порядке. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Пока только положительные эмоции.

Я уже успел немного прогуляться по центру. Челябинск показался мне приятным и уютным городом.

– Как тебе арена?

– Произвела хорошее впечатление.

Мне рассказали, что во время матчей будет очень громко, потому что на арену приходит много людей, а болельщики в Челябинске горячо поддерживают «Трактор».

Надеюсь, мы покажем хорошую игру ради них. Сделаю для этого все возможное.

– Пару слов болельщикам «Трактора»?

– Я вратарь, который обеспечит стабильную игру и защиту наших ворот.

Буду стараться сохранять спокойствие во время матчей, чтобы где-то еще больше страховать команду, когда это понадобится.

Надеюсь порадовать болельщиков своей игрой и дать еще больше поводов гордиться командой. С нетерпением жду встречи с хоккейным Челябинском! – сказал Хенрик Хаукеланн.

Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков