Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»

Голкипер Хенрик Хаукеланн поделился эмоциями после того, как присоединился к «Трактору».
В межсезонье 31-летний норвежский вратарь подписал контракт с уральским клубом на два года.
Сообщалось, что голкипера могут перестать вызвать в сборную Норвегии из-за перехода в клуб КХЛ.
– Добро пожаловать! Какие впечатления от первых дней в Челябинске?
– Спасибо! Очень хорошие.
Челябинск – классный город. На арене тоже все в порядке. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Пока только положительные эмоции.
Я уже успел немного прогуляться по центру. Челябинск показался мне приятным и уютным городом.
– Как тебе арена?
– Произвела хорошее впечатление.
Мне рассказали, что во время матчей будет очень громко, потому что на арену приходит много людей, а болельщики в Челябинске горячо поддерживают «Трактор».
Надеюсь, мы покажем хорошую игру ради них. Сделаю для этого все возможное.
– Пару слов болельщикам «Трактора»?
– Я вратарь, который обеспечит стабильную игру и защиту наших ворот.
Буду стараться сохранять спокойствие во время матчей, чтобы где-то еще больше страховать команду, когда это понадобится.
Надеюсь порадовать болельщиков своей игрой и дать еще больше поводов гордиться командой. С нетерпением жду встречи с хоккейным Челябинском! – сказал Хенрик Хаукеланн.
Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков
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А ещё собаки лают на улице , надо бы тоже узнать - почему