  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»

0
Норвежский вратарь «Трактора» Хаукеланн: «Челябинск показался приятным и уютным городом. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Только положительные эмоции»
Хенрик Хаукеланн рассказал о положительных эмоциях в «Тракторе».

Голкипер Хенрик Хаукеланн поделился эмоциями после того, как присоединился к «Трактору».

В межсезонье 31-летний норвежский вратарь подписал контракт с уральским клубом на два года.

Сообщалось, что голкипера могут перестать вызвать в сборную Норвегии из-за перехода в клуб КХЛ.

– Добро пожаловать! Какие впечатления от первых дней в Челябинске?

– Спасибо! Очень хорошие.

Челябинск – классный город. На арене тоже все в порядке. Все в организации отнеслись ко мне хорошо. Пока только положительные эмоции.

Я уже успел немного прогуляться по центру. Челябинск показался мне приятным и уютным городом.

– Как тебе арена?

– Произвела хорошее впечатление.

Мне рассказали, что во время матчей будет очень громко, потому что на арену приходит много людей, а болельщики в Челябинске горячо поддерживают «Трактор».

Надеюсь, мы покажем хорошую игру ради них. Сделаю для этого все возможное.

– Пару слов болельщикам «Трактора»?

– Я вратарь, который обеспечит стабильную игру и защиту наших ворот.

Буду стараться сохранять спокойствие во время матчей, чтобы где-то еще больше страховать команду, когда это понадобится.

Надеюсь порадовать болельщиков своей игрой и дать еще больше поводов гордиться командой. С нетерпением жду встречи с хоккейным Челябинском! – сказал Хенрик Хаукеланн.

Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoХенрик Хаукеланн
logoКХЛ
logoТрактор
logoСборная Норвегии по хоккею

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Удачи в КХЛ! Внимание к себе уже обеспечил, главное что б играл на уровне!
Так держать! Молодец.
Удачи, Хенрик! Очень классный переход для Трактора, топ-вратарь для нашего чемпионата!
Главное, что бы потом, после окончания карьеры в России, не начал извиняться, что играл в КХЛ. Хотя, это уже совсем другая история
Никому не известный Экс -экс - экс игрок .
А ещё собаки лают на улице , надо бы тоже узнать - почему
Такие вопросы всегда вызывают улыбку , а что он мог сказать !? Город мрачный организация странная , не в обиду и не конкретно Челябинск
Добро пожаловать! Будем посмотреть как и что... Верим в команду!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-игрок Норвегии Брюнисвеен о Хаукеланне в КХЛ: «Отказаться от миллионов в России – как пить из бумажной трубочки и верить, что спасаешь мир? Двойные стандарты лучше отсутствия морали, наверное»
Капитан сборной Норвегии Мартинсен о переходе Хаукеланна в «Трактор»: «Здесь много тех, кто уже играл в России. Он едет туда как хоккеист. Думаю, у него все получится»
Норвежский журналист Салтведт о переходе Хаукеланна в «Трактор»: «Хенрика следует похвалить за одно: он честен в том, что его заботят только деньги. Бывший герой-вратарь подводит наш хоккей»
Норвежский журналист Салтведт о запрете Хаукеланну играть за сборную: «Он предпочел деньги репутации в Норвегии. Хенрик прекрасно понимал, что делает»
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»