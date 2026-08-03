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Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Александр Черных: Обе-Кюбель выбирает между клубами КХЛ и другими лигами.

Агент Александр Черных рассказал об интересе клубов КХЛ к нападающему Николя Обе-Кюбелю.

– Канадский хоккеист Николя Обе-Кюбель стал клиентом вашего агентства. Это говорит о том, что он заинтересован в подписании контракта в КХЛ?

– Да, такой вариант он рассматривает.

Сейчас Николя определяется с дальнейшим продолжением карьеры и выбирает между КХЛ и другими лигами. Мы надеемся, что в итоге он примет решение в пользу КХЛ.

– Появлялась информация, что игроком интересуются «Металлург» и «Трактор», а он сам хотел бы продолжить карьеру в Минске или Астане. Насколько это соответствует действительности?

– Пока не будем ни подтверждать, ни опровергать эту информацию – оставим небольшую интригу.

Интерес к Николя в КХЛ действительно есть, в том числе со стороны топ-клубов лиги. Предложений у нас достаточно.

Если он сделает выбор в пользу КХЛ, рассчитываем в ближайшее время подписать контракт, – сказал Александр Черных.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoНиколя Обе-Кюбель
Александр Черных
logoТрактор
logoКХЛ
logoМеталлург Мг

Комментарии

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Элен идёт вместе с Николя?)
ОтветОперация Ы
Элен идёт вместе с Николя?)
Да, и Элен и Маркиза Дю Плесси Белье.
да прибудет с ним сила
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