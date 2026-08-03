Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Даниил Бокун пройдет просмотр в минском «Динамо».
30-летний защитник Даниил Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо».
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Северсталь» и «Ладу».
В общей сложности он набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 9» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Бокун ранее играл за минское «Динамо» в сезонах-2018/19 и 2019/20. Статистику игрока можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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