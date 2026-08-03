Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне

Даниил Бокун пройдет просмотр в минском «Динамо».

30-летний защитник Даниил Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо».

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Северсталь » и «Ладу».

В общей сложности он набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 9» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Бокун ранее играл за минское «Динамо » в сезонах-2018/19 и 2019/20. Статистику игрока можно изучить по ссылке .