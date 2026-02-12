  • Спортс
  Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»
Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»

Жена Месси: мы с Лео не пьем и не курим, едим органические продукты.

Антонелла Рокуццо, жена форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала об их с мужем образе жизни. 

Что насчет питания, диеты и восстановления?

– Моему мужу приходится соблюдать диету из-за его работы. Нам нужно питаться правильно.

Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими.

Все это взаимосвязано: тренировки, питание и ментальное здоровье – это образ жизни, – сказала Антонелла. 

Личное интервью Месси: пьет вино со спрайтом, плачет от кино, наслаждается одиночеством

