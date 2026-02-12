Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»

Жена Месси: мы с Лео не пьем и не курим, едим органические продукты.

Антонелла Рокуццо , жена форварда «Интер Майами » Лионеля Месси , рассказала об их с мужем образе жизни.

– Что насчет питания, диеты и восстановления?

– Моему мужу приходится соблюдать диету из-за его работы. Нам нужно питаться правильно.

Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими.

Все это взаимосвязано: тренировки, питание и ментальное здоровье – это образ жизни, – сказала Антонелла.

