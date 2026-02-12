Жена Месси: «Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими. Мужу приходится соблюдать диету, нам нужно питаться правильно»
Жена Месси: мы с Лео не пьем и не курим, едим органические продукты.
Антонелла Рокуццо, жена форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказала об их с мужем образе жизни.
– Что насчет питания, диеты и восстановления?
– Моему мужу приходится соблюдать диету из-за его работы. Нам нужно питаться правильно.
Мы не употребляем алкоголь и не курим. Стараемся, чтобы все продукты были органическими.
Все это взаимосвязано: тренировки, питание и ментальное здоровье – это образ жизни, – сказала Антонелла.
Личное интервью Месси: пьет вино со спрайтом, плачет от кино, наслаждается одиночеством
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Elle
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто вбей в гугл это название на английском, так будет проще)
Ну иногда можно выпить немного. Кто этого не делает сейчас - пусть бросит камень.
В остальное время не пьем и не курим.
Ну открыли на праздник бутылку хорошего вина. И что теперь??
Нужно или молчать по тому поводу и не злиться, что такие, как Месси и его семья вообще не отвечают на вопросы журналистов (чтобы не провоцировать) или воспринимать адекватно - что происходит и говорится.
Не нужно к каждому слову придираться и делать сенсацию.
Журналисты нашего времени очень мерзкими стали.
Они не смотрят на объективность.
Они хотят для себя сенсации. Чтобы выделиться.
Нужно унизить максимально докопавшись до каждой буквы!
Дерьмово это...
Фу какие позорные лгуны.
Вот так журналисты зарабатывают свои висты.
Она сказала, что мы не употребляем алкоголь. Но она не сказала, что не употребляем никогда и в принципе. Здесь важна интерпретация слов.
Спроси у меня - ты бухаешь? Я скажу - нет.
Бухать это можно интерпретировать как или употреблять алкашку постоянно или как употреблять в принципе. Даже если я скажу, что употребляю - имея ввиду шампанское на НГ, то эти слова могут восприниматься как употребляю как на каждый день.
А кто-то в своей голове имеет ввиду то, что хочет понимать и доказывает это остальным.
Правда это дело вкуса.
Но по титулам точно.
И оба красавцы!