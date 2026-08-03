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  4. Вайсфельд о Западе КХЛ: «Сейчас нет такого, когда Ротенберг был в СКА. Состав комплектовался так, что на бумаге была сборная мира»

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Вайсфельд о Западе КХЛ: «Сейчас нет такого, когда Ротенберг был в СКА. Состав комплектовался так, что на бумаге была сборная мира»
Леонид Вайсфельд оценил конкуренцию в Западной конференции.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением относительно уровня конкуренции в Западной конференции.

– Добавили ли команды Запада КХЛ, если сравнивать с прошлым годом?

– Не сказал бы, что кто-то сделал резкий скачок. СКА усиливается. ЦСКА будет посильнее – все-таки будет второй год работы у тренерского штаба.

– Сказали бы, что Запад стал конкурентнее, чем год или два назад?

– Я бы не сказал. Не вижу принципиальной разницы. Каждый год какие-то команды чуть лучше, а какие-то чуть хуже.

Сейчас нет такого, когда, например, Роман Ротенберг был в СКА. Там состав так комплектовался, что на бумаге была сборная мира.

Теоретически усилился в плане состава СКА. Не сказал бы, что поднялся ЦСКА, но второй год работы тренерского штаба – в этом вижу усиление.

Остальные, как мне кажется, на том же уровне на Западе остались, – сказал Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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