Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
Эван Голд вошел в состав руководства «Айлендерс».
Эван Голд назначен ассистентом генерального менеджера «Айлендерс».
46-летний функционер также стал генеральным менеджером «Хэмилтона» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ.
Специалист присоединится к команде генерального менеджера Матье Дарша по хоккейным операциям и будет участвовать во всех аспектах деятельности клуба.
Голд ранее провел 12 сезонов в системе «Бостона». С сезона-2019/20 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Брюинс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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