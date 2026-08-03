Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»

Эван Голд вошел в состав руководства «Айлендерс».

Эван Голд назначен ассистентом генерального менеджера «Айлендерс ».

46-летний функционер также стал генеральным менеджером «Хэмилтона» – фарм-клуба «островитян» в АХЛ .

Специалист присоединится к команде генерального менеджера Матье Дарша по хоккейным операциям и будет участвовать во всех аспектах деятельности клуба.

Голд ранее провел 12 сезонов в системе «Бостона ». С сезона-2019/20 он занимал пост ассистента генерального менеджера «Брюинс».