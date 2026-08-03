«В ИИХФ сидят нехоккейные люди, русофобы, почувствовавшие себя королями. Даже Овечкин бы не изменил ситуацию». Кожевников о недопуске России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий на фоне продления отстранения сборной России.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее приняла решение о недопуске национальных российских команд до турниров в 2027 году.
Вопрос о допуске сборной России к участию в женском ЧМ-2027 будет повторно рассмотрен Советом ИИХФ в ноябре с учетом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент.
«Там в руководстве все сидят со старых времен. Будут выборы (глава ИИХФ Люк Тардиф покидает пост – Спортс’‘), потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.
От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают все нехоккейные люди, и даже Александр Овечкин не изменил бы ситуацию.
Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями», – заявил Александр Кожевников.
Комментарии
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Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями
как будто он про кремль, а не про иихф
Вовремя походку менял)
В.Пелевин. "Поколение П".