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  4. «В ИИХФ сидят нехоккейные люди, русофобы, почувствовавшие себя королями. Даже Овечкин бы не изменил ситуацию». Кожевников о недопуске России

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«В ИИХФ сидят нехоккейные люди, русофобы, почувствовавшие себя королями. Даже Овечкин бы не изменил ситуацию». Кожевников о недопуске России
Александр Кожевников: в ИИХФ сидят нехоккейные люди.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий на фоне продления отстранения сборной России.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) ранее приняла решение о недопуске национальных российских команд до турниров в 2027 году.

Вопрос о допуске сборной России к участию в женском ЧМ-2027 будет повторно рассмотрен Советом ИИХФ в ноябре с учетом обстоятельств и оценки рисков, актуальных на тот момент.

«Там в руководстве все сидят со старых времен. Будут выборы (глава ИИХФ Люк Тардиф покидает пост – Спортс’‘), потом посмотрим, что сейчас загадывать. Если нас вернут, то в самый последний момент.

От нашего представителя там ничего не поменяется. Там решают все нехоккейные люди, и даже Александр Овечкин не изменил бы ситуацию.

Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями», – заявил Александр Кожевников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoАлександр Овечкин
logoАлександр Кожевников
ТАСС
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

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Там в руководстве все сидят со старых времен..
Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями

как будто он про кремль, а не про иихф
Ответnothing
Там в руководстве все сидят со старых времен.. Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями как будто он про кремль, а не про иихф
А вы о ком подумали, товарищ Берия?
Ответnothing
Там в руководстве все сидят со старых времен.. Там сидят чистые русофобы, которые сейчас почувствовали себя королями как будто он про кремль, а не про иихф
Со старых времён, это когда они ещё все были русофилами ! )
Осталось только услышать термин "небаскетбольные люди" и комбо сойдётся
ОтветMolot19871
Осталось только услышать термин "небаскетбольные люди" и комбо сойдётся
Интересно, а каким словами старый IAAF ругать?)) Там какие люди?
ОтветKikir
Интересно, а каким словами старый IAAF ругать?)) Там какие люди?
Это легкая атлетика вроде? Не знаю,небеговые)
Мостового на них нет!
а вот Бобров, походу, был, одновременно - и футбольным и хоккейным человеком)
Вовремя походку менял)
русофобии вообще везде, на улице, на работе, под кроватью, мне часто кажется, что уже и я русофоб.
А спортом в России руководит далёкий от спорта человек . заявивший на матч тв у студии губерниева что тупые спортсмены не могут руководить спортом . и что?
«Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России».

В.Пелевин. "Поколение П".
Походу на выходных бухали вместе с Мостовым
Да что Овечкин! Главный бомбардир НХЛ ничего сделать не может!
Даже Овечкин? А лидер Team, которую Овечкин возглавляет, сможет?
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