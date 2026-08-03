Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»

Романов о 2-м месте Сорокина в борьбе за «Везину»: был уверен, что он выиграет.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов заявил, что был уверен в победе одноклубника Ильи Сорокина в голосовании за приз лучшему вратарю минувшего регулярного чемпионата НХЛ – «Везина Трофи».

Сорокин занял второе место, уступив только соотечественнику – Андрею Василевскому из «Тампы» (114 баллов и 17 первых мест против 51 балла и 8 первых мест).

– Почему «Айлендерс» не вышел в плей-офф? Вас не хватило?

– Может, и меня. Не знаю. Все-таки обычно на результат влияет не какой-то один компонент, а некая суммарная составляющая. Если команда не попадает в плей-офф, значит, виноваты все – и оборона, и атака. И травмы влияют. Там же не только я выбыл – Кайл Палмиери не играл весь сезон, делал операцию на колено.

Командный механизм не сработал из-за того, что не все маленькие шестеренки функционировали. Это суммарная составляющая. Единственный, кто реально был хорош, – это Сорокин. Он тащил команду за собой.

– То есть вас не удивило, что Илья Сорокин был номинирован на приз «Везина Трофи» лучшему вратарю сезона?

– Я был уверен, что он выиграет.

– Не выиграл чисто из-за результатов команды?

– Да, – сказал Романов.

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