Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ

Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб.

Бывший нападающий клубов Суперлиги и Fonbet КХЛ Андрей Таратухин занял должность спортивного директора «Динамо » Санкт-Петербург из Olimpbet ВХЛ.

«Предыдущий сезон Андрей Сергеевич провел в статусе тренера ступинского «Капитана» из МХЛ.

В качестве игрока Таратухин становился двукратным чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной России в 2002 и 2003 годах.

В клубной карьере завоевывал золото чемпионата России в 2008 году и Кубок Гагарина в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Также играл за «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Амур» и другие клубы КХЛ.

После завершения карьеры игрока работал старшим тренером в команде «Юнисон-Москва», вместе с которой стал чемпионом НМХЛ в 2024 году.

Добро пожаловать в «Динамо» Санкт-Петербург!» – сказано в сообщении клуба.