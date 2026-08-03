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  4. Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»

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Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: СКА наступает на те же грабли.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал пятилетний контракт Василия Глотова со СКА.

«Эта запутанная история с Глотовым, наверное, не красит нашу лигу, как и остальные подобные истории с обменом и расторжением через ВХЛ.

Не могу сказать точно, почему не получилось у Глотова в «Тракторе», особенно в минувшем сезоне, я не был внутри. По моему мнению, у команды в целом не шла игра. И после финала мы видели совсем другой «Трактор», который вылетел в первом раунде.

Глотов – игрок с хорошим катанием, с броском, но увы. Хотя когда он приходил в конце 2024 года, он команде помог, и «Трактор» дошел до финала.

Конечно, это большая сделка, поскольку СКА заплатил большие деньги за Глотова и тем более выписал пятилетний контракт. Но мне кажется, СКА снова наступает на те же грабли. Не вижу смысла в пятилетнем контракте, потому что, как правило, они не дорабатываются. Взять тот же пример Ткачева с «Авангардом».

Не могу понять, в чем смысл такого длинного соглашения», – сказал Гомоляко.

СКА оформил контракт Глотова – сразу на пять лет. Через месяц после скандального обмена

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Сила спорта»
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Надо запретить расторжения и переподписания
Пусть менеджеры отвечают за подписанные контракты, как в нхл
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