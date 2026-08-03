СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)

СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет.

Стала известна зарплата Василия Глотова в СКА . 28-летний нападающий ранее заключил пятилетний контракт с клубом.

По информации «Спорт-Экспресса», за первый сезон Глотов получит 25 млн рублей, за второй – 64 млн, за три оставшихся – по 65 млн. Общая сумма – 284 млн рублей.

Отмечается, что в соглашении предусмотрен бонус в размере 50 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров по итогам регулярки Fonbet КХЛ.

В прошлом сезоне Глотов выступал за «Трактор» и набрал 38 (13+25) очков за 64 матча в чемпионате, а также 0+1 в 5 играх Кубка Гагарина.

СКА подписал контракт с Ивановым на год. Вратарь будет выступать на правах аренды по договору с «Коламбусом»