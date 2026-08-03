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  4. СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)

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СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет.

Стала известна зарплата Василия Глотова в СКА. 28-летний нападающий ранее заключил пятилетний контракт с клубом.

По информации «Спорт-Экспресса», за первый сезон Глотов получит 25 млн рублей, за второй – 64 млн, за три оставшихся – по 65 млн. Общая сумма – 284 млн рублей.

Отмечается, что в соглашении предусмотрен бонус в размере 50 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров по итогам регулярки Fonbet КХЛ.

В прошлом сезоне Глотов выступал за «Трактор» и набрал 38 (13+25) очков за 64 матча в чемпионате, а также 0+1 в 5 играх Кубка Гагарина.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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В НХЛ за деньги, указанные в контракте, клубы отвечают, и длинные контракты имеют смысл и значение. У нас ответственность только у игрока, смысла для него никакого нет.
Ответavku
В НХЛ за деньги, указанные в контракте, клубы отвечают, и длинные контракты имеют смысл и значение. У нас ответственность только у игрока, смысла для него никакого нет.
меня больше всего смешит что за первый год 20 лямов. а со второго там начинается по 100. но как правило на второй год игрока нет в клубе 😂
при нынешнем отношении в КХЛ к контрактам можно было и 500 лямов подписать на 5 лет
Жду новость через годик,Ска и Глотов расторгнули по обоюдному согласию)
ОтветАлексей Каракорум
Жду новость через годик,Ска и Глотов расторгнули по обоюдному согласию)
не так, скорее "переподписал контракт с понижением заработной платы"..
Второй Ткачев?🤨
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