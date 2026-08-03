  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»

0
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: идет дефицит игроков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал контракт Александра Барабанова с «Автомобилистом».

32-летний форвард заключил договор на два года. Сообщалось, что он будет получить 124 млн рублей за сезон.

– Многих повергла в шок новость, что Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Не переплатил ли «Автомобилист»?

– Я еще 10 лет тому назад поднимал вопрос о подготовке молодых кадров во всех клубах. Потому что та система, которую нам кто‑то навязал, видимо, не работает. А что сейчас‑то говорить, я не могу понять? Люди пожинают то, что они создали сами своими руками.

Надо было в свое время уделять внимание этому: системе подготовки, кадрам, которые работают с молодыми и немолодыми игроками. Но когда мы идем по пути коммерциализации, когда мы делаем из хоккея шоу, тогда и получается шоу. Раз «Автомобилист» имеет возможность платить такие деньги – хорошо, пускай платит.

Барабанов – это хороший игрок и порядочный парень. Не знаю, насколько завышен или не завышен его контракт. Наверное, у него были еще какие‑то предложения. Из двух зол он выбрал лучшее. Вот и все. Какие здесь проблемы? Идет дефицит игроков. Одни и те же игроки ходят по кругу из клуба в клуб, все на одном и том же уровне.

Но никто не хочет поднимать вопрос о том, что без системной работы с молодыми игроками, без системной работы, связанной с ростом этих молодых игроков, ничего не получится. Это связано не только с учебно‑тренировочным процессом. Это связано со многими моментами.

Но я сейчас не хочу на этом всем останавливаться, потому что это бесполезное дело. Люди хотят платить, пускай теперь платят. Без вопросов. У нас и легионеры получают такие деньги, которые они, наверное, заслуживают только из‑за того, что они легионеры. Но других‑то нет, а раз других нет, то рынок диктует все.

Раз на рынке нет того, что нужно, значит, будете переплачивать. Если не хотите работать системно, значит, будете переплачивать. Вот и все, – сказал Плющев.

Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoАлександр Барабанов
logoВладимир Плющев
logoМатч ТВ
logoКХЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Есть логика в его словах
Ответsd4fmwrvz8
Есть логика в его словах
За последние 10 лет в СА уехало около 150 хоккеистов из РФ. Вот тут и логический вопрос: Почему?
Этим летом ужу уехали более 10 хоккеистов. Илья Набоков,Роман Канцеров,Илья Сафонов и К. Почему?
Ответскорпыч
За последние 10 лет в СА уехало около 150 хоккеистов из РФ. Вот тут и логический вопрос: Почему? Этим летом ужу уехали более 10 хоккеистов. Илья Набоков,Роман Канцеров,Илья Сафонов и К. Почему?
потому что КХЛ придаток НХЛ и создана только для этого))
надо перевести все клубы на самоокупаемость, как в нхл
сколько заработают - столько и платить
Ответ$-AGROHIM-$
надо перевести все клубы на самоокупаемость, как в нхл сколько заработают - столько и платить
Какая самоокупаемость? Зарплаты определяются спросом и предложением, конкурентоспособностью, кто-то в прибыли, кто-то в убытках.
Ответ87mores
Какая самоокупаемость? Зарплаты определяются спросом и предложением, конкурентоспособностью, кто-то в прибыли, кто-то в убытках.
Вы с какой планеты? Спрос и предложение - в нхл и нба. У нас клубы содержат госкорпорации, местные бюджеты и т.д.
Про подготовку и все такое говорили и раньше. Не только этот говорун. Только дальше слов дело не идет. Можно вспомнить любой провальный ЧМ или ОИ, после которых все "эксперты" пару недель трещат про смену системы и бла бла бла. Потом все утихают и вроде всё хорошо. До нового провала. Так и сейчас. Правда есть у нас один, систематизатор и развиватор .....
Даже читать этот бред не стал.
любой обосравшийся "специалист", будь то Плющев, будь то Вайсфельд, становятся глубоким аналитиками выдающиеся суждения и советы направо и налево, читать тошно!
Молодежь совсем не выстреливает , неужели нет толковых форвардов способных заиграть и быть на ведущих ролях или хотя бы становиться толковыми хоккеистами
Плющев это кто? Это которого выгнали как "специалиста", который нахрен никому не нужен?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об «Авангарде»: «Штаб Буше побаивается, что ему не хватит ресурсов, амбиций и тактических навыков. Идет подбор значимых игроков, но звезды – еще не звездная команда»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Плющев о Яшкине в «Шанхае»: «Непростой игрок, не все тренеры могут работать с таким. Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него»
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»