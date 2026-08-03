Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»

Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: идет дефицит игроков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал контракт Александра Барабанова с «Автомобилистом ».

32-летний форвард заключил договор на два года. Сообщалось , что он будет получить 124 млн рублей за сезон.

– Многих повергла в шок новость, что Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Не переплатил ли «Автомобилист»?

– Я еще 10 лет тому назад поднимал вопрос о подготовке молодых кадров во всех клубах. Потому что та система, которую нам кто‑то навязал, видимо, не работает. А что сейчас‑то говорить, я не могу понять? Люди пожинают то, что они создали сами своими руками.

Надо было в свое время уделять внимание этому: системе подготовки, кадрам, которые работают с молодыми и немолодыми игроками. Но когда мы идем по пути коммерциализации, когда мы делаем из хоккея шоу, тогда и получается шоу. Раз «Автомобилист» имеет возможность платить такие деньги – хорошо, пускай платит.

Барабанов – это хороший игрок и порядочный парень. Не знаю, насколько завышен или не завышен его контракт. Наверное, у него были еще какие‑то предложения. Из двух зол он выбрал лучшее. Вот и все. Какие здесь проблемы? Идет дефицит игроков. Одни и те же игроки ходят по кругу из клуба в клуб, все на одном и том же уровне.

Но никто не хочет поднимать вопрос о том, что без системной работы с молодыми игроками, без системной работы, связанной с ростом этих молодых игроков, ничего не получится. Это связано не только с учебно‑тренировочным процессом. Это связано со многими моментами.

Но я сейчас не хочу на этом всем останавливаться, потому что это бесполезное дело. Люди хотят платить, пускай теперь платят. Без вопросов. У нас и легионеры получают такие деньги, которые они, наверное, заслуживают только из‑за того, что они легионеры. Но других‑то нет, а раз других нет, то рынок диктует все.

Раз на рынке нет того, что нужно, значит, будете переплачивать. Если не хотите работать системно, значит, будете переплачивать. Вот и все, – сказал Плющев.

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