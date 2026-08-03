Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»

Артем Батрак: Кузнецов в «Тракторе» – сказка.

Комментатор Артем Батрак поделился мнением о будущем Евгения Кузнецова . Ранее стало известно , что 34-летний форвард может перейти в «Трактор » или «Сибирь ».

«Мне кажется, в этой ситуации можно сказать коротко: «Кузнецову нужно идти в «Трактор». Ну какая «Сибирь» для него в такой ситуации? Я не понимаю, зачем это Евгению. Даже если в Новосибирске дают больше денег, то в Челябинске он сможет заработать, выполнив бонусы.

«Трактор» – его родная команда. Может быть, там были какие-то обиды в последнее время, но их надо забыть давно. Дома его все равно любят. Ему надо играть в «Тракторе», и я не вижу другого варианта. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если Кузнецов окажется в «Сибири» при реальном предложении из Челябинска.

Кузнецов в «Тракторе» – это сказка, и это хорошо как для хоккеиста, так и для клуба. Если говорить про то, как в Челябинске проводят трансферы этим летом, то на бумаге команда стала слабее. Недавно я говорил, что болельщикам уже надо паниковать. И вот Кузнецов возвращается – и все счастливы. Этот переход – плюс для всех сторон», – сказал Батрак.

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