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  4. Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»

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Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
Артем Батрак: Кузнецов в «Тракторе» – сказка.

Комментатор Артем Батрак поделился мнением о будущем Евгения Кузнецова. Ранее стало известно, что 34-летний форвард может перейти в «Трактор» или «Сибирь».

«Мне кажется, в этой ситуации можно сказать коротко: «Кузнецову нужно идти в «Трактор». Ну какая «Сибирь» для него в такой ситуации? Я не понимаю, зачем это Евгению. Даже если в Новосибирске дают больше денег, то в Челябинске он сможет заработать, выполнив бонусы.

«Трактор» – его родная команда. Может быть, там были какие-то обиды в последнее время, но их надо забыть давно. Дома его все равно любят. Ему надо играть в «Тракторе», и я не вижу другого варианта. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если Кузнецов окажется в «Сибири» при реальном предложении из Челябинска.

Кузнецов в «Тракторе» – это сказка, и это хорошо как для хоккеиста, так и для клуба. Если говорить про то, как в Челябинске проводят трансферы этим летом, то на бумаге команда стала слабее. Недавно я говорил, что болельщикам уже надо паниковать. И вот Кузнецов возвращается – и все счастливы. Этот переход – плюс для всех сторон», – сказал Батрак.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoАртем Батрак
logoЕвгений Кузнецов
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болельщики
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Комментарии

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В Сибири любят всякий пассажиров которые в оборону не бегают и имеют показатель полезности -10 -15. Там Кузнецову и слова плохого не скажут, если у него будет очков 35-40 за сезон. А в Челябинске придется стараться !
ОтветAlobama74
В Сибири любят всякий пассажиров которые в оборону не бегают и имеют показатель полезности -10 -15. Там Кузнецову и слова плохого не скажут, если у него будет очков 35-40 за сезон. А в Челябинске придется стараться !
Вообще то в любой команде надо стараться, пахать. Они же себя все профи считают.
ОтветAlobama74
В Сибири любят всякий пассажиров которые в оборону не бегают и имеют показатель полезности -10 -15. Там Кузнецову и слова плохого не скажут, если у него будет очков 35-40 за сезон. А в Челябинске придется стараться !
Обидненько написано.(бол. Сибири)
Хочется болельщиков из Челябы почитать
ОтветSipai
Хочется болельщиков из Челябы почитать
Как болельщик из Челябы, склонен считать, что Кузя как большой хоккеист уже закончился, и в Тракторе не нужен. Разве если только прощальный матч с почестями провести.
ОтветSipai
Хочется болельщиков из Челябы почитать
Пусть Кузя звонит еще раз Разину (по старой схеме слезу пустит, интервью даст как надеется, что его там полюбят) или Ярушина просит, чтоб он его в Динамо Мск пристроил. А поржать и травить байки, чилить и кайфовать - в шоу на ютубе прекрасно можно.

Трактору нужны голодные игроки, которые будут выходить, пахать и доказывать на льду каждый матч за клуб и свою карьеру усираться. Лучше дать шансы молодым, кто-то да выстрелит. А вот точно нельзя подписывать отыгранных зажравшихся хоккеистов, особенно тех, кто смачно плюнул на клуб и болельщиков!
Тут согласен, зачем Сибири сбитый летчик, лучше молодого из фарма взять на его место
Ну какой Трактор,зачем?
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