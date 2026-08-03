«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне

«Монреаль» и Максимильян Шубер подписали контракт.

«Монреаль » подписал контракт с защитником Максимильяном Шубером.

Договор с 23-летним немецким хоккеистом рассчитан на один год и является двусторонним.

Канадский клуб выменял игрока у «Юты» в июне.

В прошлом сезоне Шубер выступал за «Тусон» в АХЛ. Он набрал 27 (11+16) очков при полезности плюс 2 и 67 минутах штрафа в 65 матчах регулярного чемпионата.