Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»

Даниил Бут: в АХЛ больше войны, в НХЛ больше мастерства.

Форвард «Юты » Даниил Бут поделился мнением об особенностях НХЛ и АХЛ.

21-летний россиянин провел 29 матчей в НХЛ и набрал 7 (3+4) очков. В АХЛ – 41 игра и 39 (19+20) результативных действий.

– Хоккей в НХЛ и АХЛ – это два разных мира?

– Да. В АХЛ, возможно, даже больше силовых, грязных приемов, войны. В НХЛ все это тоже есть, особенно в плей-офф. Хоть я там и не играл. Но в НХЛ больше мастерства: все быстрее, все лучше катаются, бегают, бросают.

– В АХЛ все клубы играют в такой прямолинейный хоккей?

– Я не говорил, что там прямолинейный хоккей и одни бои происходят. Просто такое чаще случается. А так в этой лиге очень много мастеровитых парней, которые действительно хорошо играют в хоккей и имеют шансы пробиться в НХЛ.

– Глядя на хоккей в АХЛ, не приходила мысль, что задерживаться в этой лиге надолго не стоит?

– Нет, ничего такого мне не приходило. Просто думал, как попасть в НХЛ, когда меня отправили туда в начале сезона.

– Но мотивация вернуться обратно возрастает, когда попадаешь в АХЛ?

– Мотивация не возрастала – она всегда была: приехать в НХЛ, остаться и играть. Это всегда было целью, и она такой оставалась, – сказал Бут.

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