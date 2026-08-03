Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный переход Евгения Кузнецова в «Трактор».
Генеральный директор челябинского клуба Иван Савин ранее сообщил, что провел ряд встреч с 34-летним форвардом и согласовал его кандидатуру с генменеджером клуба Алексеем Волковым и главным тренером Скоттом Гордоном.
«Будет здорово Кузнецову перейти в «Трактор». Это челябинский воспитанник, они и раньше хотели, чтобы он вернулся. Достойный ход со стороны руководства клуба, что они идут ему навстречу. Все-таки Кузнецов не сильно востребован на рынке.
Станет ли Кузнецов лидером «Трактора», будет зависеть от него. Он был одним из лучших центральных нападающих в НХЛ. Посмотрим, какая у него будет мотивация и физическая форма. Если все это будет, то с таким мастерством и багажом он поможет не только на льду, но и в раздевалке.
Кузнецов – взрослый человек с головой на плечах. Он должен сам решить вопрос по своему будущему. У него есть предложение «Трактора», есть вариант с «Сибирью». Было бы здорово оказаться дома, в родном Челябинске.
Однажды он уже сделал выбор в пользу СКА, посмотрим, как все будет сейчас. «Трактор» точно выиграет в плане медийности. Кузнецову еще есть, что доказывать», – заявил Щитов.
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
Комментарии
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постараться.......жаль этого пацана....
Я про кокос, и торчи.....он сам себя хоронил
не ведоя.....🤷♂️ и да, скорость потерял и
уже не найдёт ......