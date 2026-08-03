Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»

Никита Щитов: Кузнецов не сильно востребован на рынке.

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный переход Евгения Кузнецова в «Трактор».

Генеральный директор челябинского клуба Иван Савин ранее сообщил , что провел ряд встреч с 34-летним форвардом и согласовал его кандидатуру с генменеджером клуба Алексеем Волковым и главным тренером Скоттом Гордоном.

«Будет здорово Кузнецову перейти в «Трактор». Это челябинский воспитанник, они и раньше хотели, чтобы он вернулся. Достойный ход со стороны руководства клуба, что они идут ему навстречу. Все-таки Кузнецов не сильно востребован на рынке.

Станет ли Кузнецов лидером «Трактора», будет зависеть от него. Он был одним из лучших центральных нападающих в НХЛ. Посмотрим, какая у него будет мотивация и физическая форма. Если все это будет, то с таким мастерством и багажом он поможет не только на льду, но и в раздевалке.

Кузнецов – взрослый человек с головой на плечах. Он должен сам решить вопрос по своему будущему. У него есть предложение «Трактора », есть вариант с «Сибирью». Было бы здорово оказаться дома, в родном Челябинске.

Однажды он уже сделал выбор в пользу СКА , посмотрим, как все будет сейчас. «Трактор» точно выиграет в плане медийности. Кузнецову еще есть, что доказывать», – заявил Щитов.

Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»