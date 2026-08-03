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  4. Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»

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Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Никита Щитов: Кузнецов не сильно востребован на рынке.

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов прокомментировал возможный переход Евгения Кузнецова в «Трактор».

Генеральный директор челябинского клуба Иван Савин ранее сообщил, что провел ряд встреч с 34-летним форвардом и согласовал его кандидатуру с генменеджером клуба Алексеем Волковым и главным тренером Скоттом Гордоном.

«Будет здорово Кузнецову перейти в «Трактор». Это челябинский воспитанник, они и раньше хотели, чтобы он вернулся. Достойный ход со стороны руководства клуба, что они идут ему навстречу. Все-таки Кузнецов не сильно востребован на рынке.

Станет ли Кузнецов лидером «Трактора», будет зависеть от него. Он был одним из лучших центральных нападающих в НХЛ. Посмотрим, какая у него будет мотивация и физическая форма. Если все это будет, то с таким мастерством и багажом он поможет не только на льду, но и в раздевалке.

Кузнецов – взрослый человек с головой на плечах. Он должен сам решить вопрос по своему будущему. У него есть предложение «Трактора», есть вариант с «Сибирью». Было бы здорово оказаться дома, в родном Челябинске.

Однажды он уже сделал выбор в пользу СКА, посмотрим, как все будет сейчас. «Трактор» точно выиграет в плане медийности. Кузнецову еще есть, что доказывать», – заявил Щитов.

Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoНикита Щитов
logoСКА
logoСибирь
logoЕвгений Кузнецов
logoТрактор
logoКХЛ
logoСоветский спорт

Комментарии

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так просрать свою карьеру,нужно конечно
постараться.......жаль этого пацана....
ОтветМагнит _1116937621
так просрать свою карьеру,нужно конечно постараться.......жаль этого пацана....
Ну я его понимаю ,не дай Бог никому оказаться на его месте.Вытащить Вашингтон к чашке ,а потом слушать "Ови,Ови,Ови!!!!" Случилось так как случилось,поэтому мне Кузя симпатичен.И я по человечески слежу за всеми его перетрясками.Лично я с тренеров тоже ответственности не снимаю-если ты его брал,значит должен был найти способ КАК использовать его лучшие качества,а то видите ли он обрезается часто,да у нас вся Магнитка обрезается,но что то всем сходит с рук,а Кузе почему то не сходит ничего и нигде.
ОтветГеоргий Болдовский
Ну я его понимаю ,не дай Бог никому оказаться на его месте.Вытащить Вашингтон к чашке ,а потом слушать "Ови,Ови,Ови!!!!" Случилось так как случилось,поэтому мне Кузя симпатичен.И я по человечески слежу за всеми его перетрясками.Лично я с тренеров тоже ответственности не снимаю-если ты его брал,значит должен был найти способ КАК использовать его лучшие качества,а то видите ли он обрезается часто,да у нас вся Магнитка обрезается,но что то всем сходит с рук,а Кузе почему то не сходит ничего и нигде.
Да это всё понятно..
Я про кокос, и торчи.....он сам себя хоронил
не ведоя.....🤷‍♂️ и да, скорость потерял и
уже не найдёт ......
Не востребован. Нужно называть вещи своими именами.
Кто же как не родной клуб! Последний шанс для Кузи!!! Воспользуется ли?
А за что дают???Конкретно оиветьте за что дали Ови???И чем не заслужил Кузя?Хотя здесь речь вообще не об этом!!!Ты читатаиь умеешь или только бредить от своего "Ови"???Речь шла о том,что мастерство у Кузи некуда не делось и про человечкюеские качества ТОЖЕ все отзываются положительно!А за что дают МВР я так и не понял...за имя франшизы???Макдэвиду чот не дали...
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